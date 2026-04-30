Nikola Jokić i Denver Nagetsi u noći između četvrtka i petka od 3.30 igraju šesti meč plej-of serije NBA lige protiv Minesote u gostima.

Biće ovo borba za goli život tima iz Kolorada koji mora do pobede kako bi uspeo da ostane u seriji i obezbedi majstoricu u Denveru, jer Timbervulvsi trenutno vode sa 3:2.

Pred meč odluke Jokić i ekipa dobili su vesti koje su želeli da čuju.

Nikola Jokić na petom meču Denver - Minesota

Poznat je zdravstveni bilten Nagetsa za ovaj susret i on nije loš, ali nije ni idealan. Sigurno izostaje duže povređeni Pejton Votson, dok se kod Erona Gordona situacija nije promenila i on je i dalje pod znakom pitanja.

Gordon je osetio zatezanje u levoj potkolenici nakon poraza u drugoj utakmici. Propustio je treću utakmicu. Igrao je u četvrtoj, ali se vidno mučio tokom 23 minuta na terenu. O njegovom zdravlju govorio je i trener Nagetsa Dejvid Adelman i to posle četvrtog meča.

- Mislim da je Eron u prvom poluvremenu bio sasvim drugačiji nego u drugom, a znam da se u oba poluvremena nije kretao sjajno. Dakle, ne kažem da je izgledao odlično u prvom delu. Ali mislim da nam je bila potrebna njegova mobilnost i način na koji je čuvao Rendla na postu. U drugom poluvremenu se video zamor materijala. Da ne pominjem da je za mene jedan od najtežih delova kod igrača sa povredom mekog tkiva to što ga morate brže vratiti na teren nakon izmene. Mislim da kada dođe poluvreme i sedite 20 minuta, to nikome ne pomaže. Nisam lekar ni trener, ali očigledno ste i vi to videli, video sam i ja. Postoji tačka u kojoj to nije dobro ni za njega ni za tim - govorio je tada Adelman, pa dodao:

- Svi znaju da Eron želi da igra. On je vrhunski saigrač. Bio je toliko dobar za nas godinama. Ali moramo uraditi ono što je ispravno za njega i tim.

