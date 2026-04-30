Detroit je na svom parketu savladao Orlando sa 116:109 u petoj utakmici prve runde plej-ofa na Istoku i tako smanjio na 3:2. Kejd Kaningem je predvodio Detroit sa 45 poena, što je rekord franšize u plej-ofu, a najbolje su ga pratili Tobajas Heris sa 23 i Dankan Robinson i Džejlen Duren sa po 12 poena.