Detroit Pistonsi slavili su u petom meču protiv Orlando Medžika.
PISTONSI SE VRAĆAJU! Detroit srušio Orlando - serija se nastavlja!
Detroit je na svom parketu savladao Orlando sa 116:109 u petoj utakmici prve runde plej-ofa na Istoku i tako smanjio na 3:2. Kejd Kaningem je predvodio Detroit sa 45 poena, što je rekord franšize u plej-ofu, a najbolje su ga pratili Tobajas Heris sa 23 i Dankan Robinson i Džejlen Duren sa po 12 poena.
Detroit Pistons - Orlando Medžik
U timu Orlanda istakao se Paolo Bankero sa takođe 45 poena, Entoni Blek je ubacio 19, a Dezmond Bejn poen manje.
Orlando će novu meč loptu imati na svom terenu, a šesta utakmica ove serije igra se u noći petak na subotu.
Kurir Sport / Beta
