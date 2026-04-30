Partizan se oglasio pred start bitke za trofej u Košarkaškoj ligi Srbije.
"NEĆEMO VAM PONUDITI ROŠTILJ, PIVO ILI SPECIJALITETE SA RAŽNJA..." KK Partizan objavom oborio internet: Crno-beli poslali jasnu poruku!
KK Partizan u četvrtak od 18.30 započinje svoju borbu za odbranu trofeja prvaka Srbije.
Ekipa Đoana Penjaroje će dočekati užičku Slobodu u Beogradskoj Areni, a ulaz za sve navijače je besplatan.
Trener Partizana - Đoan Penjaroja
Klub je duhovitom objavom koja je oborila internet pozvao pristalice crno-belih da dođu na susret protiv Slobode.
"Dan uoči praznika rada, nećemo ponuditi roštilj, pivo lili specijalitete sa ražnja. Sve što ćete danas u Areni videti jeste početak borbe za odbranu titule prvaka Srbije. Vidimo se", stoji u objavi Partizana.
