KK Partizan u četvrtak od 18.30 započinje svoju borbu za odbranu trofeja prvaka Srbije.

Ekipa Đoana Penjaroje će dočekati užičku Slobodu u Beogradskoj Areni, a ulaz za sve navijače je besplatan.

Trener Partizana - Đoan Penjaroja

Klub je duhovitom objavom koja je oborila internet pozvao pristalice crno-belih da dođu na susret protiv Slobode.

"Dan uoči praznika rada, nećemo ponuditi roštilj, pivo lili specijalitete sa ražnja. Sve što ćete danas u Areni videti jeste početak borbe za odbranu titule prvaka Srbije. Vidimo se", stoji u objavi Partizana.

