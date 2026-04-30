Košarkaš Monaka Majk Džejms nalazi se pred potencijalnom suspenzijom od tri utakmice u domaćoj ligi.
SPREMNA JE SUSPENZIJA, ALI I ŽALBA! Jedan od najboljih košarkaša u Evropi u neizvesnosti pred kraj sezone!
Kako javlja portal "BasketNews", iskusni Majk Džejms bi mogao da snosi posledice zbog isključenja protiv Asvela u utakmici odigranoj 18. aprila kada je zaradio dve tehničke greške.
Monako planira da se žali ne bi li imali svog najboljeg igrača u završnici sezone, makar kako bi mu se smanjila suspenzija.
Majk Džejms
Suspenzija bi trebalo da započne 10. maja protiv Pariza, a ukoliko mu se ne ublaži kazna, Džejms će propustiti start tamošnjeg plej-ofa.
Kurir sport/sportske.net
