Slušaj vest

Spartak je u plej-in ušao iz plej-auta, pa će za plasman u četvrtfinale plej-ofa ABA lige morati da pobedi i Igokeu - gubitnika duela između dva najlošije plasirana tima iz Top 8 faze.

Najefikasniji u ekipi Spartaka u večerašnjoj utakmici bio je Olivije Henlan sa 16 poena, uz šest skokova. Amar Gegić je dodao 13 poena, Danilo Nikolić je upisao 11 poena i 10 skokova, dok su po 10 poena postigli Vojin Medarević i Ševon Tompson, koji je zabeležio i osam skokova.

U ekipi Zadra najefikasniji je bio Vladimir Mihailović sa 27 poena, uz pet asistencija. Marko Ramljak je dodao 14 poena, dok je Karlo Žganec upisao 10 poena, 10 skokova i četiri asistencije.

Utakmica između Spartaka i Igokee na programu je u nedelju, 3. maja, u Laktašima.

Pobednik tog duela će u plej-of ući kao osmoplasirana ekipa i u četvrtfinalnoj seriji će igrati protiv prvoplasiranog Dubaija.