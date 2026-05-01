Denver Nagetsi i Nikola Jokić završili su sezonu!

Poraz od drastično oslabljene Minesote, za koju nisu igrali Edvards, Divićenco, Dosunmu i Anderson, u šestom meču serije, rezultatom 110:98 bio je dovoljan da Nagetsi završe sezonu, pošto su u ukupnom skoru Timbervulvsi slavili sa 4:2 u pobedama. Nije Denveru pomogla ni odlična igra Nikole Jokića koji je meč završio sa 28 poena, deset asistencija i devet skokova. Srbin jednostavno nije imao podršku ekipe i to su igrači Minesote znali da iskoriste.

Šta se sve dešavalo u meču broj šest? Krenimo redom...

Nikola Jokić na šestom meču Minesota - Denver Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Otvorio je Denver meč sa 0:4, pa onda i 2:7, ali je Minesota brzo napravila seriju, povela sa 13:7 i jasno stavila do znanja da se neće predavati. Do finiša prve deonice Minesota je vodila, a Denver je jurio rezultat, da bi Nagetsi ipak uz minimalnu prednost otišli na odmor (30:29).

Smenjivali su se timovi u vođstvu tokom druge četvrtine, ali su Timbervulvsi napravili seriju u finišu i na poluvreme otišli sa plus sedam (57:50).

Treća deonica, a stara priča - Nagetsi na krilima Nikole Jokića jure rezultat, uspevaju i da izjednače na 67:67 i 69:69, ali je domaćin odbio i ovaj nalet i pred start četvrte četvrtine imao plus osam (82:74).

Na startu poslednje deonice - opšti haos na parketu! Jokić se sukobio sa Klarkom, kog je doslovno olupao o parket, a igrači Minesote nasrnuli su na srpskog asa.

Nikola Jokić tuča na šestom meču Minesota - Denver Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia, Printscreen / Twitter / F0RGIAT0

Epilog svega - tehničke greške za Jokića, Klarka i Rida, a Denver kao da se probudio posle ove scene.

Prišli su Nagetsi na minus jedan (88:87), delovalo je da je momentum na njihovoj strani, videli smo dramu na terenu, ali... Minesota je odbila i ovaj napad i do kraja susreta očitala lekciju četi Dejvida Adelmana i slavila sa 110:98!

Nije mogao Jokić sam da odvede Denver do pobede i Minesota je uspela da slavi! U pobedničkom timu meč karijere odigrao je Džejden Mekdenijels koji je susret završio sa 32 poena, deset skokova i tri asistencije. Uz njega, blistali su i Terens Šenon Džunior sa 24 poena i šest skokova, kao i Džulijus Rendl sa 18 poena, pet asistencija i četiri skoka.

Uz Jokića, jedini u timu Denvera koji je bio na nivou bio je Kameron Džonson koji je susret završio sa 27 poena, osam skokova i tri asistencije. Džamal Marej bio je očajan i ostao je na tek 12 poena.

Minesota u narednoj rundi plej-ofa čeka boljeg iz serije koju igraju Los Anđeles Lejkersi i Hjuston Roketsi i u kojoj je trenutno 3:2 za Lebrona i ekipu.

