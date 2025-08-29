SRBIJA - PORTUGAL: Orlovi lete ka drugoj pobedi na Evropskom prvenstvu
Košarkaška reprezentacija Srbije od 20.15 časova u Rigi igra utakmicu 2. kola u okviru grupe A na Evropskom prvenstvu.
Rival izabranicima Svetislava Pešića je selekcija Portugala.
Obe ekipe pobedile u prvom kolu
Srbija i Portugal u utakmicu ulaze sa pobedama iz prvog kola.
Srbija je pobedila Estoniju 98:64.
Portugal je priredio senzaciju i slavio protiv Češke 62:50.
SRBIJA - PORTUGAL
Hala: Arena, Riga
Sudije: Gediminas Petraitis (SAD), Vojćeh Liška (Poljska), Ilijas Kuneljes (Kipar)
SRBIJA: Filip Petrušev, Nikola Jović, Bogdan Bogdanović, Vanja Marinković, Tristan Vukčević, Ognjen Dobrić, Nikola Jokić, Vasilije Micić, Marko Gudurić, Stefan Jović, Aleksa Avramović, Nikola Milutinov. Trener: Svetislav Pešić.
PORTUGAL: Brito, Vojco, Vilijams, Amarante, Ventura, Keiroz, Gameiro, Relvao, Nuno Sa, Lisboa, Kandido Sa, Keta. Trener: Mario Gomes.