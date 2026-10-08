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1/5 Vidi galeriju Dubai - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Printscreen/Twitter, Printscreen/Twitter BNO news, Printscreen/Youtube

Crveno-beli su tako nakon dva uvodna poraza na svom terenu upisali dve uzastopne pobede, a Dubai zabeležio i drugi poraz.

Naredne nedelje crveno-bele očekuje dupli program najpre gostuju Asvelu u utorak, a potom u petak dočekuju Pariz.

Svoje utiske posle meča izneo je legendarni trener, a sada stručni konsultant "Arene sporta" Vlade Đurović.

'Rekao sam da se čuda događaju, ali retko. Evo, večeras se dogodilo čudo! Čudo, jer je Zvezda otišla tamo posle poraza od FMP-a, bez povređenog Motlija, a i Dobrić nije bio spreman. Tamo je i Real izgubio. Oni gube možda jednom godišnje na svom terenu, mislio sam da su male šanse, ali svaka čast igračima i stručnom štabu.

Velika pobeda, u trenutku kada je armija Zvezdinih navijača bila razočarana. Onaj gest kada su izgubili drugu utakmicu i kada ih je publika pozvala da dođu do koša, da im aplaudiraju,pokazao fantastičnim.

Ni ja prvi nisam verovao. Izvinjavam se zato što nisam verovao'', rekao je Đurović posle meča za TV Arena sport.

Zatim je ukratko prokomentarisao i pojedinačni učinak igrača.

''Šta se dogodilo? Kris Džons je igrao više nego do sada, Nvora je bio bolji i u odbrani, a u napadu šutirao koliko je potrebno. Batler je pogađao važne šuteve, pogotovo onu krajem treće četvrtine, koja je psihološki dotukla njih. Kremer je igrao slabije, Izundu se malo popravio, ali za mene je Davidovac odigrao toliko dobro, toliko je bio važan, osvajao ničije lopte, skidao najvažnije skokove, dodavao, asistirao, grešku nije napravio i svaka mu čast. Ne znam odakle ga je Navaro odjednom izvukao'', objasnio je Đurović.