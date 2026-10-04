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Amerikanac je protiv bivšeg kluba ubacio 20 poena i bio jedan od najzaslužnijih što je Bajern kontrolisao utakmicu. U nekoliko navrata je pogađao izuzetno važne šuteve, a posle pogodaka nije skrivao emocije.

Dvejn Vašington je čak počeo da pleše ispred brojnih navijača crno-belih u Minhenu, očigledno uživajući u svakom košu protiv ekipe za koju je nastupao prethodne dve sezone.

Ipak, na kraju je osmeh ostao na licima Partizanovih igrača.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Crno-beli su napravili spektakularan preokret i slavili rezultatom 86:84, iako su tokom treće četvrtine imali 13 poena zaostatka. Partizan je poslednju deonicu rešio u svoju korist rezultatom 29:19 i tako ostao neporažen posle prva tri kola Evrolige.

Pogađao, plesao, na kraju izgubio

Dvejn Vašington je utakmicu završio sa 20 poena, a njegov učinak bio je posebno impresivan u delovima meča kada je Partizan pokušavao da uhvati priključak.

Upravo tada je Amerikanac nekoliko puta uspevao da odgovori i zadrži Bajern na bezbednoj udaljenosti. RTS je zabeležio da je bio izuzetno motivisan protiv bivšeg kluba i da je plesom proslavljao pogotke.

Međutim, košarka se igra 40 minuta.

Partizan je u završnici potpuno preuzeo kontrolu, a Bajern nije uspeo da sačuva prednost. Kada je bilo najvažnije, crno-beli su napravili seriju koja im je donela pobedu i savršen učinak 3-0.

Vašington je čak dobio priliku da postane junak.

Pri rezultatu 84:86, imao je poslednji šut za izjednačenje ili produžetak, ali nije pogodio. Tako je igrač koji je tokom velikog dela utakmice bio najveća pretnja Partizanu na kraju ostao bez nagrade.

Kriminalno loš statistički podatak Vašingtona

Dolazimo do statistike koja je posebno zanimljiva kada se pogleda Vašingtonova priča u Evroligi.

Njegova poslednja evroligaška pobeda bila je u dresu Partizana protiv Crvene zvezde, 12. decembra 2025. godine, kada su crno-beli pobedili rezultatom 79:76, a Vašington ubacio čak 25 poena.

Posle toga usledio je niz od čak osam poraza u njegovim nastupima u Evroligi sa Partizanom, a od dolaska u Bajern, situacija nije počela mnogo bolje.

Vašington nije igrao u prvom kolu protiv Hapoela iz Tel Aviva, kada je Bajern pobedio rezultatom 86:84. U naredna dva meča, u kojima je nastupio, nemački tim je prvo izgubio od Fenerbahčea rezultatom 100:76, a potom i od Partizana. Vašington je u ta dva susreta postigao ukupno 40 poena, ali je Bajern oba puta ostao praznih šaka.

Dakle, kada se gledaju samo njegovi nastupi za Bajern u Evroligi, Amerikanac još čeka prvi trijumf.

Poslednjih 10 utakmica koje je Dvejn Vašington igrao u Evroligi:

17.12.2025. Partizan – Virtus 68:86 14 poena 19.12.2025. Žalgiris – Partizan 109:68 17 26.12.2025. Partizan – Makabi 87:112 8 30.12.2025. Valensija – Partizan 86:73 7 9.1.2026. Barselona – Partizan 88:70 20 14.1.2026. Partizan – Olimpijakos 66:104 28 13.2.2026. Partizan – Real Madrid 73:77 13 25.2.2026. Fenerbahče – Partizan 81:78 15 29.9.2026. Fenerbahče – Bajern 100:76 20 2.10.2026. Bajern – Partizan 84:86 20 Dve sezone u Partizanu

U crno-belom dresu Dvejn Vašington je odigrao 79 utakmica u Evroligi, a u sezoni 2025/26 bio je drugi najbolji strelac ekipe sa prosekom od 14,9 poena. Ovog leta je odlučio da karijeru nastavi u Bajernu, koji mu je ponudio ugovor do 2028. godine.

Zato je duel u Minhenu bio sve samo ne obična utakmica.

1/13 Vidi galeriju Dvejn Vašington Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Vašington je dobio priliku da se protiv bivšeg kluba pokaže u najboljem svetlu. Bio je jedan od najboljih pojedinaca Bajerna, provocirao je atmosferu svojim slavljem i plesom, pogodio 20 poena i dugo delovalo da će upravo on biti čovek koji će srušiti Partizan.

Ali završnica je pripala crno-belima.

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