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Peti dan u mesecu oktobru mogao bi da postane jedan od najbitnijih datuma u istoriji Košarkaških klubova Partizan i Crvena zvezda.

U Italiji će se u ponedeljak održati sastanak deoničara Evrolige na kome će biti donesena odluka kojih osam timova od 11 kandidata dobija dugoročno mesto u najelitnijem evropskom klupskom takmičenju.

1/6 Vidi galeriju Večiti košarkaški rivali 2026/27 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Kurir, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

O sudbini kandidata odlučuje 13 klubova vlasnika: Real Madrid, Barselona, Baskonija, Asvel, Bajern Minhen, Olimpija Milano, Fenerbahče, Efes, Panatinaikos, Olimpijakos,Makabi Tel Aviv, Žalgiris i CSKA Moskva.

Crvena zvezda i Partizan se nalaze među 11 kandidata. Ostali kandidati su Valensija, Dubai, Roma, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Napoli, London Lajons, Virtus i Paris.

Večiti rivali, baš kao i ostali kandidati, u obavezi su da zvanično potvrde svoju odlučnost da postanu franšiza i Bordu predstave dokaze o finansijskoj likvidnosti, kao i čvrste garancije da mogu da iznesu ovu investicije.

Pošto se ne radi o samo jednoj sezoni, već o dugoročnom ugovoru, jasno je da od ishoda glasanja direktno zavisi budućnost Partizana i Crvene zvezde, njhihova stabilnost i ambicija.

Sastanak će biti održan na jezeru Komo.

Prema navodima medija iz Italije i Španije, iako je glavni narativ okrenut ka novcu, to neće biti presudno. Mediji navode da neće biti dovoljno samo ponuditi najviše para. Naravno, finansije su veoma važne, ali neće se sve svesti samo na pitanje ko je spreman da stavi na sto najviše novca.

Evroliga želi dugoročno održive projekte i zbog toga kandidate podvrgava drugom i konačnom procesu finansijske analize, odnosno detljne revizije projekata kako bi utvrdila tačnost dostavljenih informacija.

Navodi se da će prvi kriterijum biti sportski – pa će tako gledati istoriju, strukturu, rezultati iz prošlosti… Važan faktor je i vlasnička struktura, resursi, stabilnost i stvarna finansijska snaga timova. Evroliga želi da zna do najsitnijih detalja grupe koje žele da postanu akcionari i da se uveri u stabilnost.

Reputacija će biti jedan od odlučujućih faktora. Organizacija će analizirati istoriju svakog kluba, njegov institucionalni kredibilitet, ponašanje i imidž na terenu i van njega.

Element koji je svakako od velike važnosti jeste tržište koji svaki klub može da generiše. grad, broj stanovnika, ekonomski potencijal, sposobnost privlačenja navijača i sponzora, kao i mogućnost otvaranja novih tržišta, biće od ključnog značaja.

Evroliga traži klubove koji mogu da postanu pravi pokretači rasta i koji mogu da donesu nove navijače ovom takmičenju.

I upravo se ovde pojavljuje jedna od ključnih stvari u procesu: cena franšize neće nužno biti odlučujuća.