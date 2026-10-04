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Košarkaši Dubaija uspešno su započeli novu sezonu ABA lige, pošto su u Ljubljani savladali Iliriju rezultatom 85:70 u meču drugog kola regionalnog takmičenja.

Ekipa Ćavija Paskvala od samog početka je preuzela kontrolu nad utakmicom. Dubai je već u prvoj četvrtini stekao dvocifrenu prednost, da bi na veliki odmor otišao sa ogromnih +20 (47:27).

Dubai - Crvena zvezda, ABA liga 2025/26 Foto: KK Dubai

Prednost je u nastavku samo rasla, a početkom poslednje deonice Dubai je imao čak 27 poena viška. Ilirija je u završnici uspela da ublaži poraz i izbegne potpuni debakl, ali pobednik nijednog trenutka nije dolazio u pitanje.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Dejvon Mince sa 20 poena, dok su Kenjan Kamenjaš i Tornike Šengelija dodali po 11, a Kosta Kondić 10. Kod Ilirije se istakao Edo Murić sa 15 poena, dok je Vit Grabar ubacio 11.

Dubai sada očekuje veliki izazov, pošto za četiri dana dočekuje Crvenu zvezdu u 4. kolu Evrolige, dok će potom gostovati Klužu u narednom kolu ABA lige.

Ilirija će u sledećem meču igrati slovenački derbi protiv Krke.

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Završnica meča FMP - Crvena zvezda Izvor: TV Arena sport