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Vlasnici klubova Evrolige okupljaju se na jezeru Komo, gde se odlučuje o budućnosti elitnog evropskog takmičenja.

Crvena zvezda i Partizan su među klubovima koji žele trajnu franšizu, dok u pozadini cele priče stoji i NBA sa svojim velikim planom za Evropu.

Evropska košarka ulazi u jednu od najvažnijih nedelja u svojoj istoriji!

Vlasnici 13 klubova-akcionara Evrolige okupljaju se danas na jezeru Komo, a pred njima su odluke koje bi mogle da promene lice kontinentalne košarke. Glavna tema je planirano proširenje Evrolige na 24 ekipe od sezone 2027/28, ali se u pozadini vodi mnogo veća bitka - šta će se dogoditi sa NBA projektom u Evropi i da li će Stari kontinent dobiti dve konkurentske elitne lige.

Prema najnovijim informacijama stranih medija, sastanak se održava 5. i 6. oktobra, a ključne odluke očekuju se u utorak.

Zvezda i Partizan u trci za trajnu franšizu

Crvena zvezda i Partizan nalaze se među kandidatima za čak osam novih dugoročnih mesta u Evroligi.

Pored srpskih klubova, za mesta konkurišu Dubai, Hapoel Tel Aviv, Hapoel Jerusalim, Aris, London Lajonsi, Napoli, PAOK, Pariz, Roma Maksima, Valensija i Virtus Bolonja. "Eurohoops" navodi ukupno 13 kandidata, dok je "Reuters" objavio da je Evroliga primila čak 14 ponuda za osam mesta.

I upravo tu počinje ozbiljna finansijska priča.

Evroliga je ranije saopštila da je 11 kandidata u prvoj fazi predalo obavezujuće ponude ukupne vrednosti gotovo 700 miliona evra, dok "Reuters" sada navodi da je za osam mesta stiglo 14 ponuda vrednih više od 800 miliona evra.

Drugim rečima - osam mesta, a ogroman novac na stolu!

Evroliga želi 24 kluba, ali čak 21 franšizu

Plan je da takmičenje od sezone 2027/28 ima 24 ekipe, pri čemu bi dugoročni sistem obuhvatio 21 franšizu. Trenutnih 13 akcionara predstavljaju osnovu tog sistema, dok bi do osam novih klubova dobilo dugoročne franšize.

Za nove klubove ulazak nije nimalo jeftin. Prema pisanju španskog Mundo Deportiva, cena novih franšiza kreće se otprilike između 40 i 90 miliona evra, u zavisnosti od projekta.

A prema informacijama španskog portala "Encestando", među kandidatima za nove franšize nalaze se upravo Crvena zvezda, Partizan, Valensija, Virtus, Pariz, Dubai, Hapoel Tel Aviv, Aris, Napoli, London Lajonsi, Hapoel Jerusalim i Roma Maksima, uz još jednog kandidata.

A onda se u sve umešala NBA

I dok klubovi razmatraju kako da izgleda nova Evroliga, NBA već priprema svoj projekat za Evropu.

Američka liga planira NBA Evropu, takmičenje koje bi trebalo da počne 2027. godine. Prema dosadašnjim planovima, liga bi imala 16 ekipa, uz 10 do 12 stalnih mesta i dodatne ekipe koje bi se plasirale kroz kvalifikacije.

Među gradovima koje NBA razmatra nalaze se London, Pariz, Madrid, Barselona, Milano, Rim, Minhen, Berlin, Istanbul, Atina, Mančester i Lion.

I tu nastaje najveći problem.

Ako Evroliga i NBA ne pronađu zajednički jezik, evropska košarka mogla bi da dobije dve velike konkurentske lige.

"Sportando", pozivajući se na svoje informacije uoči sastanka, upravo takav scenario trenutno vidi kao najverovatniji – NBA i FIBA na jednoj strani, Evroliga na drugoj.

NBA nudi veliki novac, ali klubovi ne žure

"Reuters" navodi da bi NBA u svom projektu mogla da traži ulazne naknade koje se kreću između 500 miliona i milijardu dolara za pojedine franšize, dok su evropski klubovi za Evroligu spremni da ulože znatno manje iznose.

Ali novac nije jedino pitanje.

Evropski klubovi moraju da odluče i ko bi kontrolisao takmičenje, kako bi se delila zarada i kakav bi bio njihov uticaj na donošenje odluka.

Upravo zato je situacija toliko komplikovana.

Navodno, unutar Evrolige nema široke podrške za ideju da se takmičenje jednostavno prepusti NBA, dok se istovremeno ističe da američka liga bez najvećih evropskih klubova ima ozbiljan problem da napravi dovoljno snažno takmičenje.

Laporta lično dolazi na sastanak

Koliko je situacija ozbiljna govori i potez Barselone.

Predsednik katalonskog kluba Đoan Laporta lično će predvoditi delegaciju Barselone na sastanku u Komu, iako je prvobitno bilo planirano da klub predstavljaju ljudi zaduženi za košarku.

Očigledno je da se ne odlučuje samo o tome da li će Evroliga imati 24 umesto 20 klubova.

Odlučuje se kako će izgledati cela evropska klupska košarka od 2027. godine.

Dve lige ili velika zajednička priča?

NBA poručuje da će sa svojim evropskim projektom nastaviti i ako ne dođe do dogovora sa Evroligom. S druge strane, Evroliga priprema sopstveno širenje i prelazak na sistem dugoročnih franšiza.

Zato su današnji i sutrašnji razgovori u Komu mnogo više od običnog sastanka vlasnika.

Za Zvezdu i Partizan ovo može biti istorijski trenutak, za Evroligu odluka koja će odrediti narednu deceniju, a za NBA potencijalni početak velikog ulaska na evropsko tržište.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©