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Dugo najavljivani sastanak Evrolige u Komu trebalo bi da donese važne odluke o budućnosti takmičenja i novoj strukturi lige. U igri je osam novih stalnih licenci, a među klubovima koji se nadaju mestu su i Crvena zvezda i Partizan.

Kako prenosi "Israel Hayom", Valensija, Dubai i Pariz mogli bi već tokom ove nedelje da obezbede mesto, dok se za preostale pozicije vodi velika borba. Roma, čiji je vlasnik Luka Dončić sa partnerima, takođe je među kandidatima.

1/8 Vidi galeriju Crvena zvezda - Partizan večiti derbi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Posebno zanimljivo biće u slučaju Izraela, gde se za jedno mesto bore Hapoel Tel Aviv i Hapoel Jerusalim, dok bi Makabi mogao da favorizuje klub iz Jerusalima.

Kada je reč o Srbiji, situacija je mnogo neizvesnija. Prema istom izvoru, Zvezda i Partizan neće moći zajedno da dobiju stalnu licencu, već će morati da se izborе za jedno mesto.

U borbi su i grčki PAOK i Aris, dok se za jedno mesto među italijanskim klubovima pominju Roma, Virtus i Napoli. Osam klubova koji dobiju licence platiće desetine miliona evra, dok će preostala mesta biti popunjena pozivnicama i šampionom Evrokupa.

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