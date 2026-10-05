AUUU! ŠOK ZA DELIJE I GROBARE: EVROLIGA BIRA IZMEĐU ZVEZDE I PARTIZANA? Može biti samo jedan...
Dugo najavljivani sastanak Evrolige u Komu trebalo bi da donese važne odluke o budućnosti takmičenja i novoj strukturi lige. U igri je osam novih stalnih licenci, a među klubovima koji se nadaju mestu su i Crvena zvezda i Partizan.
Kako prenosi "Israel Hayom", Valensija, Dubai i Pariz mogli bi već tokom ove nedelje da obezbede mesto, dok se za preostale pozicije vodi velika borba. Roma, čiji je vlasnik Luka Dončić sa partnerima, takođe je među kandidatima.
Posebno zanimljivo biće u slučaju Izraela, gde se za jedno mesto bore Hapoel Tel Aviv i Hapoel Jerusalim, dok bi Makabi mogao da favorizuje klub iz Jerusalima.
Kada je reč o Srbiji, situacija je mnogo neizvesnija. Prema istom izvoru, Zvezda i Partizan neće moći zajedno da dobiju stalnu licencu, već će morati da se izborе za jedno mesto.
U borbi su i grčki PAOK i Aris, dok se za jedno mesto među italijanskim klubovima pominju Roma, Virtus i Napoli. Osam klubova koji dobiju licence platiće desetine miliona evra, dok će preostala mesta biti popunjena pozivnicama i šampionom Evrokupa.
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