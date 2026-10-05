LOŠA VEST! Povredio se Vasa Micić!
Vasilije Micić zabrinuo je Hapoel nakon sjajnog početka sezone, pošto se srpski plejmejker posle velike pobede nad Real Madridom požalio na neobičan bol u mišiću noge.
Micić je bio jedan od junaka trijumfa izraelskog tima u trećem kolu Evrolige. Postigao je 22 poena i zajedno sa Elajdžom Brajantom predvodio ekipu Dimitrisa Itudisa do pobede nad Madriđanima.
Ipak, nakon utakmice usledila je zabrinutost, pa je Micić odmah podvrgnut magnetnoj rezonanci. Prema informacijama izraelskog Walla Sporta, za sada nema procene da je u pitanju povreda zbog koje bi srpski reprezentativac morao da propusti naredne utakmice.
Micić ipak nije igrao u nedelju protiv Nes Zione u izraelskom Liga kupu. Hapoel je i bez svog najboljeg plejmejkera uspeo da slavi i plasira se u finale, gde ga očekuje duel sa Makabijem.
Za Hapoel je najvažnije da dodatni pregledi ne pokažu ozbiljniji problem, posebno imajući u vidu Micićevu važnu ulogu u ekipi i odličan start sezone.
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