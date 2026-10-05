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Vasilije Micić zabrinuo je Hapoel nakon sjajnog početka sezone, pošto se srpski plejmejker posle velike pobede nad Real Madridom požalio na neobičan bol u mišiću noge.

Micić je bio jedan od junaka trijumfa izraelskog tima u trećem kolu Evrolige. Postigao je 22 poena i zajedno sa Elajdžom Brajantom predvodio ekipu Dimitrisa Itudisa do pobede nad Madriđanima.

Vasilije Micić Foto: EPhotopress / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ipak, nakon utakmice usledila je zabrinutost, pa je Micić odmah podvrgnut magnetnoj rezonanci. Prema informacijama izraelskog Walla Sporta, za sada nema procene da je u pitanju povreda zbog koje bi srpski reprezentativac morao da propusti naredne utakmice.

Micić ipak nije igrao u nedelju protiv Nes Zione u izraelskom Liga kupu. Hapoel je i bez svog najboljeg plejmejkera uspeo da slavi i plasira se u finale, gde ga očekuje duel sa Makabijem.

Za Hapoel je najvažnije da dodatni pregledi ne pokažu ozbiljniji problem, posebno imajući u vidu Micićevu važnu ulogu u ekipi i odličan start sezone.

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Micić na klupi protiv Zvezde Izvor: Kurir sport