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Okupljanje čelnika Evrolige počelo je na jezeru Komu u ponedeljak, ali će glavni i najvažniji deo sastanka biti održan u utorak kada se odlučuje o budućnosti Evrolige.

Ujedno, taj sastanak imaće veoma veliki značaj i po pitanju budućnosti srpskih klubova Crvene zvezde i Partizana.

1/9 Vidi galeriju KK Partizan - KK Mega, ABA liga, 5.10.2026 Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Komo centar košarke

Evroliga nastavlja svoju neumoljivu tranziciju ka zatvorenom sistemu franšiza. Taj proces ulazi u finalnu fazu u kojoj će biti izabrano osam novih partnera, a o čemu će odlučivati 13 akcionara.

Čuvena vila "D'Este" na obali jezera Komo biće centar košarke. Tu će biti utvrđeni vlasnici i najviši rukovodioci 13 klubova akcionara - Real Madrid, Barselona, Baskonija, Panatinaikos, Olimpijakos, Efes, Fenerbahče, Armani Milan, Makabi Tel Aviv, Žalgiri, Bajern, Asvel i CSKA Moskva.

Oni će izabrati najviše osam novih franšiznih timova (moglo bi biti i manje) od 13 kandidatura koje su prošle prvi krug izbora i čije garantovane ponude ukupno prelaze 900 miliona evra.

13 kandidata za najviše osam mesta

Partizan, Crvena zvezda, Valensija, Virtus Pariz, Hapoel Tel Aviv, PAOK, Napoli, Dubai, London i Roma su već uradili svoj domaći zadatak i prošli prvu fazu procesa. Poslednjih dana njima su se pridružili Aris iz Soluna i Hapoel iz Jerusalima.

Sada će na onima koji odlučuju biti težak zadatak da pažljivo razmotre sve ponude. U medijima se ističe da su sve kandidature visoko kvalitetne.

Evroliga neće zasnivati svoju odluku isključivo na ekonomskim kriterijumima. Tačnije, novac neće biti presudan. Procenjivaće se dugoročna održivost podnosilaca zahteva. Ključni faktori će uključivati sportske zasluge, vlasništvo, resurse, garancije stabilnosti, stvarnu solventnost, reputaciju, institucionalni kredibilitet i imidž, tržišni potencijal svake ponude, bazu navijača, medijski uticaj i fanšiznu naknadu.

Partizan i Crvena zvezda dva strateška aduta

Iako se u izraelskim medijima pojavila informacija da će samo jedan od dva srpska tima dobiti status franšize, španski mediji donose drugačiju priču.

Prema njihovim informacijama, Partizan i Crvena zvezda su dva kandidata sa najvećim šansama da budu prihvaćeni. Razlog nije samo sportski, jer oba kluba predstavljaju ogromno tržište, imaju jednu od najvećih baza navijača i najživlju atmosferu u Evropi, a Evroliga ih i sada smatra strateškim projektima. Napominje se i da večiti rivali sada imaju zagarantovano učešće do sezone 2027/28 kroz svoje trenutne trogodišnje licence.

Slično važi za Valensiju, klub koji ima kontinuitet u Evropi, publiku, višegodišnju licencu... Međutim, otežavajuća okolnost po Valensiju je činjenica da Španija već ima tri tima u takmičenju.

Španski mediji velike šanse daju još Parizu i Dubaiju. Naravno, i ostali imaju svoje šanse, a tu se ističu London, Virtus Bolonja, Napoli, PAOK, Hapoel Tel Aviv, kao i Roma iz Rima u čije vlasništvo je ušao Luka Dončić.

Ostaje, dakle, da se strpimo još jedan dan kako bi dobili informacije o odluci 13 vlasnika Evrolige.