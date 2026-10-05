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Prioritetna prodaja dnevnih ulaznica za utakmicu Petog kola košarkaške Evrolige između Partizana i Panatinaikosa počinje u utorak u 15 časova, saopštio je danas beogradski klub.

"Prioritetna prodaja će trajati 48 časova, a pravo kupovine ulaznica imaće samo članovi KK Partizan sa plaćenom članarinom za sezonu 2026/27. Prodaja se odvija putem korisničkih profila", navodi se u saopštenju, preneo je klupski sajt.

KK Partizan - KK Mega, ABA liga, 5.10.2026 Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

 Cene ulaznica kreću se od 3.000 dinara za Nivo 400 bočna strana/zapad, do 17.500 dinara za tribinu "Duško Vujošević" (Gold).

Košarkaši Partizana dočekaće ekipu Panatinaikosa 13. oktobra u Beogradskoj areni od 20.30.

Ulaznice, navijači
Foto: KK PARTIZAN

Utakmica privlači veliku pažnju navijača zbog dobrih rezultata crno-belih na početku Evrolige, kao i zbog legendarnog trenera Željka Obradovića koji je u novembru prošle godine napustio Partizan, a u novoj sezoni vodi ekipu Panatinaikosa.

Preostale ulaznice biće u slobodnoj prodaji od četvrtka, 8. oktobra, a kupovina če biti moguća preko sajta partizan.basketball.

Ulaznice, navijači
Foto: KK PARTIZAN

"Na dan utakmice protiv Panatinaikosa, od 14 časova će na južnoj blagajni Beogradske arene biti podela preostalih NFC kartica" i "neposredna prodaja dnevnih ulaznica", zaključuje se u saopštenju.

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