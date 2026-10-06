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Ovog utorka u Italiji, na jezeru Komo, održava se važan sastanak Evrolige, a stigle su informacije koje se i te kako tiču i Partizana i Crvene zvezde.

Navodno, akcionari Evrolige, odnosno 13 klubova sa A licencama, odbili su predlog NBA o saradnji sa projektom koje američka organizacija ima u Evropi.

Evropski klubovi su gotovo jednoglasno odbacili ono što im je predočeno na sastanku, a neki od njih su predlog shvatili kao potpuno neprihvatljiv.

Određeni timovi su, navodno, spremni za nove razgovore i želeli bi da saslušaju bolju ponudu NBA, ukoliko takve bude.

NBA uslovila Evroligu

Ugledna "Gazeta delo Sport" je, još ranije, objavila da je NBA liga pred vlasnike Evrolige stavila konkretnu ponudu za saradnju. Kako tvrdi italijanski list, rok za odgovor ističe upravo ovog utorka, ali je uz ponudu stigao i veoma važan uslov.

Naime, NBA želi da postojeća vlasnička struktura Evrolige ostane nepromenjena. Drugim rečima, svih 13 sadašnjih vlasnika moralo bi da zadrži svoje mesto. Svaka promena, prema informacijama "Gazete delo Sport", mogla je da sruši potencijalni dogovor sa najjačom ligom sveta.

To je bila loša vest za beogradske klubove. Prema dosadašnjim informacijama, NBA u svom projektu ne računa na Beograd. Fokus je na najvećim evropskim tržištima, odnosno gradovima poput Milana, Rima, Berlina, Barselone, Londona, Mančestera, Pariza, Liona, Minhena, Istanbula i Atine.

To znači, da je uslov za saradnju NBA i Evrolige bio da u taj projekat ne budu uključeni srpski predstavnici.

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