MAKABI ODLAZI IZ BEOGRADA! Ponos Izraela prelomio - poznat novi "domaći" teren!
Izraelski velikan je zbog ratnih dešavanja u njihovoj zemlji skoro dve godine bio domaćin u hali „Aleksandar Nikolić“.
Međutim, sada će baš kao što je i najavljeno doći do promene, tako će biti domaćini u svojim evroligaškim utakmicama biti na Kipru.
Dvorana „Spiros Kiprijanu“ u Limasolu, zvanično je odobrena kao domaći teren izraelskog kluba u takmičenju.
Odobrenje je usledilo posle zajedničke provere koju su sproveli predstavnici kiparske sportske organizacije, Makabija iz Tel Aviva, uprave dvorane i visokih predstavnika lokalne policije.
Ključno je bilo da kiparske vlasti garantuju bezbednost Tel Avivu, što su oni potvrdili.
Čelnici kluba su se sastali sa čelnicima Evrolige, policije i vlasti sa Kipra. Predsednik Sportske organizacije Kipra Janis Joanu garantovao im je ono što im treba – apsolutnu bezbednost.
Bezbednosne mere biće posebno pojačane na utakmicama protiv tri turska kluba u Evroligi – Fenerbahčea, Bešiktaša i Anadolu Efesa.