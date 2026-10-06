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Izraelski velikan je zbog ratnih dešavanja u njihovoj zemlji skoro dve godine bio domaćin u hali „Aleksandar Nikolić“.

1/4 Vidi galeriju Milano - Makabi Evroliga Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Simone Lucarelli/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sara Angelica/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Međutim, sada će baš kao što je i najavljeno doći do promene, tako će biti domaćini u svojim evroligaškim utakmicama biti na Kipru.

Dvorana „Spiros Kiprijanu“ u Limasolu, zvanično je odobrena kao domaći teren izraelskog kluba u takmičenju.

Odobrenje je usledilo posle zajedničke provere koju su sproveli predstavnici kiparske sportske organizacije, Makabija iz Tel Aviva, uprave dvorane i visokih predstavnika lokalne policije.

Ključno je bilo da kiparske vlasti garantuju bezbednost Tel Avivu, što su oni potvrdili.

Čelnici kluba su se sastali sa čelnicima Evrolige, policije i vlasti sa Kipra. Predsednik Sportske organizacije Kipra Janis Joanu garantovao im je ono što im treba – apsolutnu bezbednost.

Bezbednosne mere biće posebno pojačane na utakmicama protiv tri turska kluba u Evroligi – Fenerbahčea, Bešiktaša i Anadolu Efesa.