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Sastanak vlasnika Evrolige u Italiji privukao je veliku pažnju evropske košarkaške javnosti, ali je na kraju protekao bez krupnih zaokreta. Ponuda NBA lige je zasad odbijena, uz napomenu da odluka nije konačna i da izbor franšiza tek sledi.

U Italiji su se okupili predstavnici 13 klubova akcionara. Iako nije naveden na zvaničnom sajtu, vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos takođe je boravio u Italiji i iskoristio priliku za susret sa starim prijateljima, među kojima je i prvi čovek CSKA iz Moskve, Andrej Vatutin.

Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Nakon sastanka, prvi čovek atinskog kluba oglasio se povodom stavova o NBA ligi, ali i daljeg odsustva ruskih timova iz takmičenja zbog poznatih političkih razloga.

“Neki timovi su bili protiv proširenja na NBA ligu… Jedina logika iza takvog stava jeste ili to što su danas dobro tretirani, ili zato što veruju da neće biti izabrani da učestvuju u proširenju… ili oba razloga. Ono što bih ja rekao jeste da, pre svega, CSKA treba da se vrati, jer su, uprkos rivalstvu na terenu, gde predstavljaju velike konkurente, Real Madrid, Panatinaikos i CSKA - evropska košarka. Bez njih nema pravog evropskog šampiona. Čestitke rukovodstvu Evrolige na organizaciji događaja… Vrhunska klasa”, napisao je Janakopulos na svom Instagram nalogu uz fotografiju sa Vatutinom.

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