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Napoli je na pragu istorijskog iskoraka, a iz SAD stižu informacije koje su odjeknule košarkaškom Evropom - italijanski klub bi već u narednih 90 dana mogao da dobije zvanično zeleno svetlo za ulazak u Evroligu!

Američki "Front Office Sports" objavio je da je Napoli još u avgustu dobio uslovno odobrenje za ulazak u Evroligu u okviru velikog plana proširenja takmičenja. Sada je, prema izvoru upoznatom sa procesom, klub očekivan među onima koji će dobiti konačno zeleno svetlo.

1/6 Vidi galeriju Napoli Basket Foto: Â©Egizia Coppola / imago sportfotodienst / Profimedia, Alfredo De Lise / imago sportfotodienst / Profimedia

Evroliga planira da od sezone 2027/28. proširi takmičenje na 24 ekipe, a čak osam novih klubova trebalo bi da dobije dugoročne licence. Napoli je među 11 kandidata koji su ostali u završnoj trci! Na listi su još Crvena zvezda, Partizan, Dubai, PAOK, Hapoel Tel Aviv, London Lajons, Valensija, Virtus Bolonja, Paris i Roma Maksima.

Drugim rečima — od 11 kandidata, Evroliga bira osam!

Napoli već dobio veliko "da"?

Italijanski klub je prošlog meseca zvanično saopštio da je njegov projekat dobio odobrenje Borda Evrolige za nastavak procesa. To znači da je Napoli prošao početnu selekciju i da njegova ponuda ide vlasnicima klubova na završno odlučivanje.

To je potvrdio i prvi čovek Evrolige.

"Napoli je predstavio ubedljiv projekat i drago nam je što je ušao u sledeću fazu", poručio je CEO Evrolige Ćus Bueno, uz jasnu napomenu da će infrastruktura biti ključna za konačnu odluku.

I upravo tu počinje najzanimljiviji deo cele priče.

U planu arena od 12.000 mesta

Vlasnik Napolija Met Ričeta već mesecima radi sa gradskim vlastima Napulja na projektu potpuno nove arene.

Plan je - spektakularan projekat od čak 12.000 mesta, napravljen tako da zadovolji standarde i Evrolige i potencijalnog NBA projekta u Evropi.

Američki izvori navode da bi izgradnja mogla da košta čak 200 miliona evra, odnosno oko 234 miliona dolara, dok je procena da bi projekat mogao da bude završen za tri do četiri godine.

Problem je što sadašnja dvorana "PalaBarbuto" ima nešto više od 5.000 mesta i ne ispunjava standard koji Evroliga traži za dugoročne učesnike.

Zato je upravo nova arena glavni adut, ali i najveća prepreka Napolijeve kandidature.

Evroliga je, prema ranijim informacijama, spremna da razmatra privremeno rešenje dok se novi objekat ne izgradi, ali konačna procena zavisi od tehničkih uslova i realizacije projekta.

Igra se za stotine miliona evra

Iza svega se krije ogroman novac.

Evroliga je saopštila da je 11 preselektovanih kandidata ušlo u proces sa ponudama čija ukupna vrednost iznosi gotovo 700 miliona evra samo kroz franšizne naknade, dok se ukupne investicije povezane sa projektima procenjuju na više od 3,2 milijarde evra u narednih pet godina.

Prema pisanju "Eurohoopsa", naknada za pojedinačnu franšizu mogla bi da bude oko 80 miliona evra.

Napoli, dakle, nije samo sportska priča - iza kandidature stoji ozbiljan poslovni projekat.

Ričeta gradi sportsko carstvo

Američki vlasnik Met Ričeta očigledno ne želi da Napoli bude samo još jedan italijanski klub.

Od preuzimanja kluba pokrenuo je širu sportsku strategiju, a njegova kompanija Underdog Global Partners već ima više sportskih projekata. Napoli je tokom leta dobio i žensku košarkašku ekipu, dok je Ričeta ranije preuzeo i fudbalski klub Kampobaso.

Dodatni potez bio je angažman Džejmsa Laklina, bivšeg funkcionera NBA franšiza Nju Orleansa i Golden Stejta, kao generalnog menadžera Underdog Global Partners.

Poruka je jasna: Napoli želi da postane globalni košarkaški brend.

Repeša već pravi tim za veliku scenu

Na parketu projekat predvodi hrvatski trener Jasmin Repeša, a klub je tokom leta doveo više igrača sa iskustvom iz NBA i Evrolige.

Napoli je u novu sezonu ušao sa velikim ambicijama, a italijanski mediji posebno ističu da je klub značajno pojačao roster i da se kroz nastupe u Evrokupu dodatno pozicionira pred potencijalni skok u elitno takmičenje.

Sve to dolazi u trenutku kada se vodi velika bitka za budućnost evropske košarke.

NBA želi svoju evropsku ligu, Evroliga ne odustaje od sopstvenog plana, a upravo je Napoli jedan od klubova koji bi mogao da profitira iz tog velikog preslagivanja.

Odluka koja bi mogla da promeni sve

Evroliga je već potvrdila da želi da dođe do 24 ekipe od sezone 2027/28. Proces izbora novih franšiza je u toku, a Napoli je već među klubovima koji su prošli u narednu fazu.

Američki Front Office Sports sada ide korak dalje i tvrdi da bi Napoli u narednih 90 dana mogao da dobije konačnu potvrdu.

Ako se to obistini, Napoli bi praktično preko noći iz projekta u usponu mogao da postane jedna od novih franšiza najjačeg evropskog klupskog takmičenja.

A onda kreće pravi spektakl - nova arena, veliki novac, Jasmin Repeša na klupi i Napoli među evropskom košarkaškom elitom.

Vezuv bi mogao da eksplodira i na košarkaškoj mapi Evrope.