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Sastanak klubova ABA lige i izvršnog direktora Evrolige Ćusa Buena zakazan je za četvrtak, saznaje Meridian sport. Tema razgovora biće budućnost regionalnog takmičenja, u trenutku kada se Evroliga već suočava sa sopstvenim izazovima i neizvesnostima oko daljeg formata, uključujući i nedavne navode o ponudi NBA lige.

Sastanak sa predstavnicima 20 klubova ABA lige dolazi neposredno nakon krize koja je odložila start regionalnog prvenstva zbog spora sa arbitrima.

Zašto je kasnio start ABA lige?

Prvo kolo nije odigrano jer su sudije zatražile značajno povećanje honorara. Iako je povišica bila predviđena i pre početka sezone, arbitri nisu bili zadovoljni jer njihovi raniji zahtevi nisu u potpunosti ispunjeni.

Povodom nastale situacije, Ostoja Mijailović je izjavio:

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

"ABA liga nije pred gašenjem. Zahtevi sudija, koje smo dobili prvenstveno preko njihovog pravnog zastupnika gospodina Papka, podrazumevali su povećanje ukupnih troškova za suđenje za narednu sezonu od približno 100 odsto. Takav zahtev vlasnici Društva nisu mogli da prihvate."

Problem je privremeno rešen nakon što je predsednik sudijske komisije Migel Anhel Perez formirao novu listu arbitara koji su se prijavili na otvoreni konkurs ABA lige.

Sastav ABA lige ove sezone

Pod okriljem regionalnog takmičenja ove sezone učestvuje 20 klubova: Crvena zvezda, Partizan, Budućnost, Cedevita Olimpija, Igokea, Široki, FMP, Krka, Borac Čačak, Slovan Bratislava, Cibona, Bosna, Dubai, Zadar, Kluž, Beč, Studentski centar, Ilirija, Spartak i Mega.

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