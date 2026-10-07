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Ekipa Partizana u četvrtak od 20.45 gostuje Realu u četvrtom kolu Evrolige.

Crno-beli u meč ulaze sa savršenim učinkom u prva tri kola, dok "kraljevski" klub nije osetio draž trijumfa ove sezone.

KK Partizan - KK Mega, ABA liga, 5.10.2026 Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Utakmicu u "Movistar" areni sudiće trojka predvođena Turčinom Eminom Mogulkočem. Iskusnom 56-godišnjem arbitru iz Ankare društvo će praviti Crnogorac Miloš Koljenšić i Poljak Marćin Kovalski.

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