Utakmicu u "Movistar" areni sudiće trojka predvođena Turčinom Eminom Mogulkočem
Evroliga
CRNOGORAC DELI PRAVDU CRNO-BELIMA U MADRIDU: Ovo su sudije meča Real - Partizan
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Ekipa Partizana u četvrtak od 20.45 gostuje Realu u četvrtom kolu Evrolige.
Crno-beli u meč ulaze sa savršenim učinkom u prva tri kola, dok "kraljevski" klub nije osetio draž trijumfa ove sezone.
KK Partizan - KK Mega, ABA liga, 5.10.2026 Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
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Utakmicu u "Movistar" areni sudiće trojka predvođena Turčinom Eminom Mogulkočem. Iskusnom 56-godišnjem arbitru iz Ankare društvo će praviti Crnogorac Miloš Koljenšić i Poljak Marćin Kovalski.
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