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Ekipa Crvene zvezde u četvrtak gostuje Dubaiju u utakmici 4. kola Evrolige.

Crveno-beli u utakmicu ulaze sa jednom pobedom iz prethodna tri kola, dok je tim iz Emirata upisao dva trijumfa, uz jedan poraz.

Foto galerija iz Arene Foto: Kurir

 Biće ovo prilika za crveno-bele da ostvare prvu pobedu u Dubaiju, pošto im to u prethodna četiri duela u Evroligi i ABA ligi nije pošlo za rukom.

Utakmica ABA ligaša zakazana je za 18 časova, uz TV prenos na kanalu TV Arena Premium 1.

Detaljnije praćenje utakmice iz Emirata možete pronaći na stranicama Kurir sporta.

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Kosarkasi Zvezde slave prvenac u Evroligi sa navijacima Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić