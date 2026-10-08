Utakmica ABA ligaša Dubaija i Crvene zvezde zakazana je za 18 časova
Evroliga
CRVENO-BELI ŽELE PRVU POBEDU U EMIRATIMA: Gde i kada gledati meč Dubai - Crvena zvezda
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Ekipa Crvene zvezde u četvrtak gostuje Dubaiju u utakmici 4. kola Evrolige.
Crveno-beli u utakmicu ulaze sa jednom pobedom iz prethodna tri kola, dok je tim iz Emirata upisao dva trijumfa, uz jedan poraz.
Foto galerija iz Arene Foto: Kurir
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Biće ovo prilika za crveno-bele da ostvare prvu pobedu u Dubaiju, pošto im to u prethodna četiri duela u Evroligi i ABA ligi nije pošlo za rukom.
Utakmica ABA ligaša zakazana je za 18 časova, uz TV prenos na kanalu TV Arena Premium 1.
Detaljnije praćenje utakmice iz Emirata možete pronaći na stranicama Kurir sporta.
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