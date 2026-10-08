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Košarkaši Partizana gostuju večeras rivalu koji im, po tradiciji, najmanje leži.

Partizan je samo pet puta u istoriji dugoj 50 godina savladao Real, od toga samo dva puta slavio u Madridu. I to u čuvenoj četvrtfinalnoj plej-of seriji 2023. godine, kada je tuča obeležila te duele.

Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

 Ipak, svaki novi meč je nova prilika za dokazivanje, a Partizan na startu ove sezone beleži sjajne rezultate. U prva tri kola je ostvario maksimalan učinak, dok je "kraljevski" klub doživeo sva tri poraza.

Zato će duel koji se igra od 20.45 časova u "Movistar" areni biti zanimljiv. Gledaoci u Srbiji moći će da gledaju prenos na kanalu TV Arena Premium 1, a detaljnije meč da isprate na stranicama Kurir sporta.

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