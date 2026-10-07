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Trener Dubaija Ćavi Paskval i igrač Tornike Šengelija očekuju težak meč protiv Crvene zvezde, a pred duel posebno su istakali značaj podrške sa tribina.

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"Sada moramo da budemo spremni za utakmicu. Potrebni su nam navijači, da dođu, uživaju u utakmici sa nama i podrže ekipu. Imaćemo dobre i loše trenutke tokom meča, ali ako budemo svi zajedno, bićemo jaki. Biće to veoma teška utakmica, protivnik je fantastičan i ima odličnog trenera, tako da moramo da budemo spremni na sve. Nadam se da ćemo na kraju utakmice ostvariti ovu važnu pobedu za nas", rekao je Paskval.

O svojoj trenutnoj formi govorio je i Tornike Šengelija, koji veruje da će uz pomoć trenera i saigrača uspeti da dostigne nivo koji od sebe očekuje.

"Lično, nisam tamo gde želim da budem, odnosno nisam na nivou svojih mogućnosti. Treneri mi pomažu, kao i saigrači. Najvažnije je da pobedimo. Pred nama je veoma važna utakmica. Energija koju dobijamo od navijača je veoma pozitivna. Od prvog dana, čim lopta bude podbačena, možete da čujete navijače kako bodre ekipu. Uvek je privilegija igrati pred našim navijačima", poručio je Šengelija.

Utakmica je na programu u četvrtak od 18 časova po srpskom vremenu.