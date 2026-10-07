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Prva utakmica 4. kola Evrolige donela je francuski derbi u Parizu.

Ekipa Asvela posle velike drame savladala je domaćina sa 98:96 (14:21, 32:22, 28:34, 24:19).

Evroliga 2026/27 Foto: PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia, Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Tim iz Liona je sada na učinku 2-2, dok je Pariz doživeo treći poraz.

Peti Mils je sa 21 poenom bio najefikasniji kod gostiju. Voters je postigao 19 poena, Gač 17, Beson 16, a Kruder 11.

Kod domaćina, Nadir Hifi je postigao 30 poena, a Etijen 27.

Asvel u narednom kolu igra protiv Crvene zvezde kod kuće, a Pariz dočekuje Virtus iz Bolonje.

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