Asvel u narednom kolu igra protiv Crvene zvezde kod kuće, a Pariz dočekuje Virtus iz Bolonje
Evroliga
ASVEL VLADA FRANCUSKOM: Tim Tonija Parkera slavio u Parizu
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Prva utakmica 4. kola Evrolige donela je francuski derbi u Parizu.
Ekipa Asvela posle velike drame savladala je domaćina sa 98:96 (14:21, 32:22, 28:34, 24:19).
Evroliga 2026/27 Foto: PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia, Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Tim iz Liona je sada na učinku 2-2, dok je Pariz doživeo treći poraz.
Peti Mils je sa 21 poenom bio najefikasniji kod gostiju. Voters je postigao 19 poena, Gač 17, Beson 16, a Kruder 11.
Kod domaćina, Nadir Hifi je postigao 30 poena, a Etijen 27.
Asvel u narednom kolu igra protiv Crvene zvezde kod kuće, a Pariz dočekuje Virtus iz Bolonje.
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