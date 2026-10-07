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Španski portal Ser objavio je detalje ponude kojom je NBA želela da kupi Evroligu.

NBA je, prema ovom izvoru, ponudila Evroligi 520.000.000 evra za kupovinu njenih akcija i odobrenje novog takmičenja, NBA Evropa.

1/6 Vidi galeriju Evroliga - NBA Foto: AI, Ilustracija

Ovaj novac bi bio podeljen među 13 klubova koji su akcionari Evrolge, i koji su u utorak na sastanku u Italiji odbili ovaj predlog.

Delimično, predlog je odbijen zato što finansijska ponuda nije bila dovoljna. Prema procenama, trenutna vrednost Evrolige je 1.4 milijarde evra.

Takođe, predlog je odbijen i zato što bi pridruživanje NBA značilo gubitak kontrole i upravljanja takmičenjem.

Štaviše, da bi se pridružili NBA, klubovi bi morali da investiraju po 440 miliona evra.

Ulazak u NBA bio bi radikalna promena modela funcionisanja Evrolige. NBA je poslala klubovima veoma ambiciozan poslovni plan prema kome bi se učetvorostručio trenutni prihod Evrolige. Za 10 godina svaki klub koji se pridruži NBA projektu, zaradio oko 150 miliona, isti iznos koji garantuje Evroliga, a da pritom ne mora da izvrši početnu investiciju od 440 miliona.

NBA ima na umu 12 gradova koje apsolutno želi da uključi u svoj projekat za koji se nada da će zaživeti na jesen 2027. godine. To su London, Mančester, Pariz, Lion, Madrid, Barselona, Rim, Milano, Minhen, Berlin, Atina i Istanbul.

Dakle, u novoj priči ne bi bilo mesta za večite rivale Crvenu zvezdu i Partizan, ali ni Žalgiris, Makabi, Baskoniju...

Da bi klubovima bila olakšana isplata tih 440 miliona dolara, NBA bi obezbedila kreditne linije. Klubovi bi morali da plate 150 miliona dolara unapred da bi se pridružili novom entitetu. Narednih 125 miliona dolara bi došlo iz zajma same NBA klubovima po sniženim kamatnim stopama, a ostatak do 440 miliona bio bi dostupan investitorima koji kupe akcije u klubu.

Podsetimo, osim što je odbila predlog NBA, Evroliga je dala zeleno svetlo za uvođenje još osam klubova u vlasničku strukturu kompanije. Svaki od tih klubova bi morao da plati između 50 i 60 miliona evra. U toj priči su i dalje i Partizan i Crvena zvezda.

Takođe, odlučeno je da otkupna klauzula za napuštanje takmičenja bude 20 miliona evra, umesto sadašnjih 10 miliona.