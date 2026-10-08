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U četvrtom kolu Evrolige Zvezda će na gostovanju odmeriti snage sa ambicioznim Dubaijem (18.00).

Pred ovaj veliki evroligaški okršaj, "Mozzart sport" je imao zanimljiv razgovor sa prvom zvezdom i liderom domaćeg tima, Tornikeom Šengelijom. Gruzijski as veoma dobro poznaje mentalitet i kvalitet srpskih ekipa, pa je za srpske medije najavio utakmicu u kojoj, kako kaže, neće biti prostora za opuštanje.

Šengelija posebno očekuje motivisanu Zvezdu, koja u Dubai stiže nakon poraza u Evroligi.

"Zvezda će biti izuzetno gladna"

Gruzijski košarkaš ima veliko poštovanje prema crveno-belima, ali upozorava saigrače da ih čeka izuzetno težak posao.

"Crvena zvezda je sjajan tim, sa odličnim trenerom. Dolaze posle poraza u Evroligi, što znači da će biti izuzetno 'gladni' i motivisani da odigraju sjajan meč i isprave utisak. Moramo biti veoma oprezni. Imaju izuzetno duboku klupu i kvalitet na svim pozicijama, od bekova do centara. Spremamo se za veliku borbu", jasan je Šengelija.

A dok će Šengelija u četvrtak biti jedan od glavnih aduta Dubaija na parketu, Zvezda ove sezone ima i jednu posebnu figuru van terena.

Reč je o njegovom prijatelju i nekadašnjem saigraču iz Virtusa - Milošu Teodosiću.

Teodosić i dalje pomaže Zvezdi

Šengelija sa velikim zadovoljstvom govori o novoj ulozi legendarnog srpskog plejmejkera, koji sada pomaže crveno-belima van parketa.

"Izuzetno sam srećan zbog njega. Miloš je takav tip - ne bi napravio nijedan korak u karijeri da ga prethodno nije dobro analizirao i detaljno promislio. Nastaviće da pomaže Zvezdi van parketa jednako dobro kao što je to radio na parketu. Njegov košarkaški IQ je neverovatan i siguran sam da će mu izuzetno pomoći u ovoj novoj ulozi."

Ipak, ono što posebno povezuje Šengeliju sa Srbijom nije samo košarka.

Gruzijski as otkrio je da se srpska muzika često čuje u svlačionici Dubaija, ali i u teretani!

"Znam da zapevam srpske pesme"

Na pitanje da li je tačno da u ekipi slušaju srpske pesme, Šengelija se nasmejao i otkrio zanimljiv detalj.

"Da, tačno je, pušta se! Znam da zapevam srpske pesme kada su vreme i mesto pravi", kroz smeh nam otkriva Šengelija.

A razlog za to je posebno emotivan.

"Sećam se da je moj otac slušao te pesme dok sam bio mlađi. Sada me to uvek podseti na njega i u pravim prilikama uvek je lepo čuti srpsku muziku."

Ali tu priča o Šengelijinoj vezi sa Srbijom ne prestaje.

Gruzijski košarkaš je nedavno postao i svojevrsni "srpski kum", pošto je kumovao na svadbi bivšeg igrača Crvene zvezde, a sada člana Partizana - Luke Vildoze.

1/11 Vidi galeriju Proslavljeni reprezentativac Gruzije i as Dubaija - Tornike Šengelija Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

"Luka je moj brat!"

Šengelija je otkrio da je na Vildozinoj svadbi imao posebnu ulogu, ali i da je u Beogradu proveo trenutke koje će dugo pamtiti.

"Bio sam glavni gost, kum! Mnogo sam uživao. Luka je moj brat i bio sam izuzetno počastvovan i srećan što sam bio uz njega i njegovu suprugu Mili na tako poseban dan. To je bila jedna od najboljih svadbi na kojima sam ikada bio. A što se tiče te izreke... Uvek imam pozitivna osećanja prema srpskom narodu, imamo dosta sličnosti i odlično se razumemo. A ako me još neki Srbi žele da me pozovu na svadbu – tu sam, dolazim!"

Nije izostalo ni pitanje o Vildozi i njegovom početku sezone u crno-belom dresu.

Šengelija za svog kuma ima samo reči hvale.

"Luka je sjajan momak. Bilo koji tim u koji ode – srećni su što ga imaju. Već je na samom startu sezone dokazao koliko je važan igrač. Izrazito mi je drago što su on i njegova porodica sada u Beogradu i što uživa igrajući veliku košarku pred sjajnim navijačima."

U Dubaiju se sprema evroligaški spektakl

Sve ove priče o prijateljstvu i povezanosti sa Srbijom biće zaboravljene kada lopta bude podbačena.

"Koka-Kola arena" u četvrtak od 18 časova biće poprište velikog evroligaškog okršaja, a Šengelija veruje da ljubitelje košarke očekuje prava poslastica.

"Osećam se sjajno ovde. Saigrači i stručni štab su me dočekali fenomenalno, klub i čitava organizacija su već sada na vrhunskom evropskom nivou. Očekuje nas odlična utakmica u četvrtak i pozivam sve ljubitelje košarke da uživaju u ovom evroligaškom spektaklu", poručio je Tornike Šengelija.