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Nakon impresivnog starta u Evroligi pred crno-belima je jedno od najtežih gostovanja u evropskoj košarci.

Partizan u četvrtak od 20.45 izlazi na megdan Real Madridu u prestonici Španije, a uoči utakmice posebnu pažnju privlači činjenica da se crno-belima, uprkos savršenom učinku od tri pobede, i dalje daju znatno manje šanse nego domaćinu.

Tri utakmice – tri pobede, ali i dalje autsajder

Ekipa Đoana Penjaroje u Madrid stiže bez poraza. Crno-beli su redom savladali Olimpiju Milano, Pariz i Bajern i trenutno imaju maksimalan učinak u Evroligi.

Real, s druge strane, nema nijednu pobedu u prva tri kola.

Ipak, kada se pogledaju kladionice, jasno je koliko više veruju Madriđanima. Kvota na pobedu Reala je 1,22, dok je na trijumf Partizana čak 4,70, što crno-bele, uprkos savršenom startu sezone, stavlja u ulogu velikog autsajdera.

To je upravo ono što ovaj meč čini još zanimljivijim.

Partizan je savršeno otvorio sezonu, ali ga pred gostovanje gigantu iz Madrida mnogi i dalje ne vide kao ravnopravnog rivala "kraljevskom klubu".

Real bez pobede, Partizan bez poraza

Situacija je na prvi pogled gotovo neverovatna.

Na jednoj strani je Partizan sa tri pobede iz tri utakmice, a na drugoj Real Madrid koji još čeka prvi evropski trijumf.

1/16 Vidi galeriju Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026

Madriđani su izgubili od Dubaija, Efesa i Hapoela, dok su crno-beli već pokazali da mogu da igraju ozbiljnu košarku i protiv veoma kvalitetnih protivnika.

Ipak, ime Real Madrida, domaći teren i tradicija očigledno imaju ogromnu težinu.

Zato će Partizan u četvrtak imati priliku da uradi ono što bi bilo posebno slatko - da na teškom gostovanju pokaže da njegov savršeni start nije bio slučajnost.

00:25 Partizan razbio Armani u Areni Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Penjaroja upozorava: Ne smemo da se opustimo

I sam Đoan Penjaroja svestan je da tabela može da zavara.

Real možda nema nijednu pobedu, ali upravo zbog toga će pred svojim navijačima biti posebno opasan.

„Ako budemo razmišljali o tome da su oni na 0-3, a mi na 3-0, imaćemo veliki problem. Pre svega, moramo da se setimo da su osvojili Superkup na početku sezone. Prvi trofej pripao je Real Madridu. Tačno je da su izgubili prve tri utakmice, ali su igrali u gostima protiv veoma kvalitetnih, plej-of ekipa – Hapoela, Dubaija i Efesa“, rekao je trener Partizana.

A onda je poslao još jasniju poruku:

„Pokušaćemo da se vratimo sa pozitivnim rezultatom. Ne smemo da slušamo priče kako imamo prednost ili da smo favoriti, jer to nije slučaj. To nije način na koji treba da pristupimo utakmici. Treba da pristupimo utakmici kao da je veoma teška, možda čak i da smo autsajderi, i to je način na koji moramo da igramo.“

Imaju savršen niz, ali moraju da ga potvrde u Madridu

Crno-beli su uradili sve što je do njih – tri utakmice, tri pobede.

Sada ih čeka jedan od najvećih izazova u Evropi.