CRNI NIZ PARTIZANA OD ČUVENE TUČE! Mogu li crno-beli konačno da prekinu KOŠMAR?! Brojka koja će ŠOKIRATI GROBARE!
- Partizan i Real Madrid večeras igraju novi duel Evrolige, uz podsećanje na haotičnu plej-of seriju iz 2023. i devet uzastopnih pobeda Reala nad crno-belima.
- Real je sezonu otvorio sa tri poraza, dok Partizan stiže neporažen posle tri pobede, uključujući dve na gostovanjima.
- Obe ekipe imaju kadrovske probleme: Partizanu nedostaju Vilis, Stivens i oporavljeni Marinković, a Realu Dek zbog povrede ramena.
Okršaji Partizana i Real Madrida poslednjih godina nose posebnu težinu.
Sve je počelo nezaboravnom plej-of serijom 2023. godine, a od čuvene tuče u Madridu crno-beli ne znaju za pobedu protiv "kraljevskog kluba".
Ako pomenete Real - Partizan, gotovo je nemoguće ne vratit film na proleće 2023. godine.
Bila je to jedna od najluđih plej-of serija u istoriji Evrolige. Partizan je dobio prva dva meča u Madridu i stigao na korak od plasmana na Fajnal for, a onda se dogodio haos koji je obišao svet.
Od tog trenutka - Real Madrid je nepobediv protiv crno-belih.
"Kraljevski klub" je vezao čak devet pobeda nad Partizanom, a poslednji trijumf srpski velikan ostvario je upravo u toj čuvenoj plej-of seriji 2023. godine.
Tuča koju Evropa ne zaboravlja
Druga utakmica četvrtfinalne serije u Madridu trebalo je da bude još jedna velika pobeda Partizana.
Crno-beli su imali ogromnu prednost i vodili su 95:80, a do kraja je ostalo svega minut i 40 sekundi.
Tada je Serhio Ljulj napravio težak faul nad Kevinom Panterom.
Kapiten Partizana krenuo je ka igraču Reala, saigrači su pritrčali, a za nekoliko sekundi parket je postao poprište opšteg haosa.
U sukob su se uključili igrači obe ekipe, a sa klupa su utrčali i ostali članovi timova.
Jedan od najdramatičnijih trenutaka dogodio se kada je Geršon Jabusele oborio Dantea Egzuma. U metežu su se našli i Kevin Panter, Gabrijel Dek i Matijas Lesor.
Sudije su na kraju bile prinuđene da prekinu utakmicu, jer ekipe više nisu imale dovoljan broj igrača za nastavak.
Partizanu je pripala pobeda rezultatom 95:80, pa su crno-beli poveli 2:0 u seriji.
Ali ono što je usledilo teško je mogao da predvidi bilo ko.
Real napravio nemoguće
Partizan je imao 2:0 i praktično sve u svojim rukama.
Ipak, Real Madrid se nije predao.
"Kraljevski klub" dobio je naredna tri meča i napravio jedan od najvećih preokreta u istoriji Evrolige. U odlučujućem petom meču Partizan je imao čak 18 poena prednosti tokom treće četvrtine, ali je Real napravio neverovatan preokret i slavio 98:94.
Tako je Real postao prvi tim u istoriji Evrolige koji je uspeo da preokrene plej-of seriju nakon zaostatka od 0:2.
A od tada počinje Partizanova crna serija.
Devet utakmica - devet pobeda Reala.
Partizan samo pet puta slavio u 21. veku
Kada se pogleda međusobni skor od početka 21. veka, razlika je još očiglednija.
Real Madrid i Partizan odigrali su 29 utakmica, a španski velikan je slavio čak 24 puta.
Crno-beli imaju samo pet pobeda, a poslednjih devet mečeva pripalo je Realu.
Ipak, ono što dodatno daje težinu ovom rivalstvu jeste činjenica da Partizan gotovo nikada ne prolazi lako u duelima sa Realom.
Prošle sezone crno-beli su oba puta bili veoma blizu.
U Madridu je bilo 93:86, dok je Partizan u Beogradu poražen rezultatom 73:77.
Pre toga, u Beogradu je Real do pobede stigao praktično u poslednjem napadu – 91:89, kada je Valter Tavares pogodio za pobedu.
Drugim rečima - kada igraju Partizan i Real, drame gotovo da su zagarantovane.
Real u problemu, Partizan dolazi neporažen
I upravo zato večerašnji duel ima dodatnu težinu.
Real Madrid je sezonu Evrolige otvorio veoma loše za svoje standarde.
Tri utakmice – tri poraza.
Pedro Martinez i njegovi igrači još čekaju prvu pobedu, dok Partizan u Madrid dolazi u potpuno drugačijem raspoloženju.
Crno-beli su otvorili sezonu sa tri pobede iz tri utakmice, uključujući i dva trijumfa na gostovanjima.
Ekipa Žoana Penaroje želi da nastavi savršen početak sezone, ali protivnik je jedan od najtežih mogućih.
Ni jedni ni drugi nisu kompletni
Partizan u Madrid ne dolazi kompletan.
Derek Vilis i Lamar Stivens neće igrati, dok je Vanja Marinković još u procesu oporavka od povrede Ahilove tetive.
Ni Real nema sve igrače na raspolaganju.
Gabrijel Dek neće biti u sastavu zbog povrede levog ramena.
Ipak, Real i bez njega ima ogroman broj igrača sposobnih da naprave razliku. Posebno će pažnja biti usmerena na imena poput Fakunda Kampaca, Marija Hezonje, Edija Tavaresa i ostalih igrača "kraljevskog kluba".
Može li Partizan konačno da prekine crnu seriju? Ili će Real Madrid nastaviti neverovatnu dominaciju i upisati desetu uzastopnu pobedu protiv crno-belih?
Jedno je sigurno, posle svega što se dogodilo u prethodnim susretima, ovaj duel teško može da bude obična utakmica.