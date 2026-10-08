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Okršaji Partizana i Real Madrida poslednjih godina nose posebnu težinu.

Sve je počelo nezaboravnom plej-of serijom 2023. godine, a od čuvene tuče u Madridu crno-beli ne znaju za pobedu protiv "kraljevskog kluba".

Ako pomenete Real - Partizan, gotovo je nemoguće ne vratit film na proleće 2023. godine.

Bila je to jedna od najluđih plej-of serija u istoriji Evrolige. Partizan je dobio prva dva meča u Madridu i stigao na korak od plasmana na Fajnal for, a onda se dogodio haos koji je obišao svet.

Od tog trenutka - Real Madrid je nepobediv protiv crno-belih.

"Kraljevski klub" je vezao čak devet pobeda nad Partizanom, a poslednji trijumf srpski velikan ostvario je upravo u toj čuvenoj plej-of seriji 2023. godine.

Tuča koju Evropa ne zaboravlja

Druga utakmica četvrtfinalne serije u Madridu trebalo je da bude još jedna velika pobeda Partizana.

Crno-beli su imali ogromnu prednost i vodili su 95:80, a do kraja je ostalo svega minut i 40 sekundi.

Tada je Serhio Ljulj napravio težak faul nad Kevinom Panterom.

Kapiten Partizana krenuo je ka igraču Reala, saigrači su pritrčali, a za nekoliko sekundi parket je postao poprište opšteg haosa.

U sukob su se uključili igrači obe ekipe, a sa klupa su utrčali i ostali članovi timova.

Jedan od najdramatičnijih trenutaka dogodio se kada je Geršon Jabusele oborio Dantea Egzuma. U metežu su se našli i Kevin Panter, Gabrijel Dek i Matijas Lesor.

Sudije su na kraju bile prinuđene da prekinu utakmicu, jer ekipe više nisu imale dovoljan broj igrača za nastavak.

Partizanu je pripala pobeda rezultatom 95:80, pa su crno-beli poveli 2:0 u seriji.

Ali ono što je usledilo teško je mogao da predvidi bilo ko.

Real napravio nemoguće

Partizan je imao 2:0 i praktično sve u svojim rukama.

Ipak, Real Madrid se nije predao.

"Kraljevski klub" dobio je naredna tri meča i napravio jedan od najvećih preokreta u istoriji Evrolige. U odlučujućem petom meču Partizan je imao čak 18 poena prednosti tokom treće četvrtine, ali je Real napravio neverovatan preokret i slavio 98:94.

Tako je Real postao prvi tim u istoriji Evrolige koji je uspeo da preokrene plej-of seriju nakon zaostatka od 0:2.

A od tada počinje Partizanova crna serija.

Devet utakmica - devet pobeda Reala.

Partizan samo pet puta slavio u 21. veku

Kada se pogleda međusobni skor od početka 21. veka, razlika je još očiglednija.

Real Madrid i Partizan odigrali su 29 utakmica, a španski velikan je slavio čak 24 puta.

Crno-beli imaju samo pet pobeda, a poslednjih devet mečeva pripalo je Realu.

Ipak, ono što dodatno daje težinu ovom rivalstvu jeste činjenica da Partizan gotovo nikada ne prolazi lako u duelima sa Realom.

Prošle sezone crno-beli su oba puta bili veoma blizu.

U Madridu je bilo 93:86, dok je Partizan u Beogradu poražen rezultatom 73:77.

Pre toga, u Beogradu je Real do pobede stigao praktično u poslednjem napadu – 91:89, kada je Valter Tavares pogodio za pobedu.

Drugim rečima - kada igraju Partizan i Real, drame gotovo da su zagarantovane.

Real u problemu, Partizan dolazi neporažen

I upravo zato večerašnji duel ima dodatnu težinu.

Real Madrid je sezonu Evrolige otvorio veoma loše za svoje standarde.

Tri utakmice – tri poraza.

Pedro Martinez i njegovi igrači još čekaju prvu pobedu, dok Partizan u Madrid dolazi u potpuno drugačijem raspoloženju.

Crno-beli su otvorili sezonu sa tri pobede iz tri utakmice, uključujući i dva trijumfa na gostovanjima.

Ekipa Žoana Penaroje želi da nastavi savršen početak sezone, ali protivnik je jedan od najtežih mogućih.

Ni jedni ni drugi nisu kompletni

Partizan u Madrid ne dolazi kompletan.

Derek Vilis i Lamar Stivens neće igrati, dok je Vanja Marinković još u procesu oporavka od povrede Ahilove tetive.

Ni Real nema sve igrače na raspolaganju.

Gabrijel Dek neće biti u sastavu zbog povrede levog ramena.

Ipak, Real i bez njega ima ogroman broj igrača sposobnih da naprave razliku. Posebno će pažnja biti usmerena na imena poput Fakunda Kampaca, Marija Hezonje, Edija Tavaresa i ostalih igrača "kraljevskog kluba".

Može li Partizan konačno da prekine crnu seriju? Ili će Real Madrid nastaviti neverovatnu dominaciju i upisati desetu uzastopnu pobedu protiv crno-belih?

Jedno je sigurno, posle svega što se dogodilo u prethodnim susretima, ovaj duel teško može da bude obična utakmica.