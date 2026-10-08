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Priča o velikom prodoru NBA lige na evropsko tržište dobila je novi, veoma zanimljiv nastavak.

Nakon novih razgovora sa čelnicima klubova Evrolige, u javnost su isplivali detalji konkretne ponude koju su Amerikanci stavili na sto!

Kako prenose španski mediji, a potvrđuju i izvori upoznati sa pregovorima, NBA je ponudila čak 520 miliona evra za akcije Evrolige. Vlasnici 13 klubova-osnivača, međutim, nisu bili zadovoljni ponuđenim uslovima i jednoglasno su odbili predlog.

NBA ponudila „siću“ za Evroligu

I tu dolazimo do dela koji je, čini se, najviše razbesneo evropske vlasnike.

NBA je na sto stavila 520 miliona evra, što na prvi pogled zvuči kao basnoslovna cifra. Ali kada se taj iznos uporedi sa procenjenom vrednošću Evrolige, slika je potpuno drugačija.

Naime, vrednost elitnog evropskog takmičenja procenjuje se na oko 1,4 milijarde evra.

1/6 Vidi galeriju Evroliga - NBA Foto: AI, Ilustracija

Drugim rečima, Amerikanci su ponudili tek delić procenjene vrednosti Evrolige - i to za ulazak u vlasničku strukturu i dobijanje značajnog uticaja nad takmičenjem.

Upravo zbog toga su vlasnici 13 klubova-osnivača ponudu ocenili kao nedovoljno atraktivnu i jednoglasno je odbili.

520 miliona evra naspram 1,4 milijarde! Razlika je ogromna, pa je jasno zašto evropski klubovi nisu bili spremni da tek tako prepuste deo kontrole nad takmičenjem.

I nije se sve završilo na novcu. Vlasnicima je sporan bio i čitav model buduće saradnje, odnosno strah da bi ulaskom NBA u vlasničku strukturu evropski klubovi izgubili deo samostalnosti u odlučivanju.

Amerikanci spremili veliki poslovni plan

NBA, međutim, nije izašla samo sa ponudom za preuzimanje vlasničkog udela.

Amerikanci su predstavili i ambiciozan model po kojem bi evropska košarka trebalo da napravi ogroman iskorak kada su prihodi u pitanju. Cilj je da novi sistem višestruko poveća komercijalnu vrednost takmičenja.

Ali za ulazak u tu priču klubovi bi morali ozbiljno da zavuču ruku u džep.

Prema dostupnim informacijama, cena pristupa novom projektu bila bi oko 440 miliona evra po klubu.

Klub mora da obezbedi 440 miliona evra

Finansijska konstrukcija bila bi podeljena na nekoliko delova.

Klub bi unapred izdvojio oko 150 miliona dolara, dok bi NBA obezbedila dodatnih 125 miliona dolara kroz povoljne kreditne linije.

Preostali deo, oko 165 miliona dolara, trebalo bi da obezbede investitori. Oni bi zauzvrat dobili približno 30 odsto vlasničkog udela u klubu.

Na papiru, NBA je ponudila veoma ozbiljan finansijski potencijal.

Ali evropski klubovi nisu bili ubeđeni da im se takva računica isplati.

Novac koji već imaju u Evroligi

Jedan od ključnih problema upravo je garantovani prihod.

Prema detaljima ponude koji su dospeli u javnost, NBA je računala na zaradu od oko 150 miliona evra po klubu tokom deset godina.

Problem je što je to približno nivo prihoda koji Evroliga već garantuje svojim članovima, bez potrebe da klubovi ulažu stotine miliona evra kako bi postali deo novog sistema.

Zbog toga vlasnici nisu videli dovoljno razloga da prihvate ponuđeni model i odreknu se dela kontrole nad takmičenjem.

NBA već ima plan za 12 evropskih gradova

Odbijanje ponude, međutim, ne znači da Amerikanci odustaju od Evrope.

NBA želi da svoj projekat pokrene već na jesen 2027. godine, a među prioritetnim tržištima nalaze se London, Mančester, Pariz, Lion, Madrid, Barselona, Rim, Milano, Minhen, Berlin, Atina i Istanbul.

Američka liga tako već pravi plan za moguće širenje na kontinent, nezavisno od toga da li će uspeti da postigne dogovor sa aktuelnim strukturama Evrolige. Reuters navodi da NBA i dalje ima mogućnost da pokrene sopstveno takmičenje, iako bi eventualna saradnja sa Evroligom bila komercijalno i sportski značajna za obe strane.

Evroliga ne sedi skrštenih ruku

Dok NBA pravi plan za svoj evropski projekat, ni Evroliga ne čeka skrštenih ruku.

Vlasnici su odlučili da dodatno promene strukturu takmičenja i otvore vrata novim klubovima. Planirano je proširenje vlasničke strukture, a novi članovi morali bi da plate između 50 i 80 miliona evra za ulazak u sistem.

Od toga bi aktuelni osnivači dobili približno 40 miliona evra po klubu.

Promenjena je i izlazna klauzula. Klub koji želi da napusti takmičenje sada bi morao da plati 20 miliona evra, što je dvostruko više nego ranije.

Da li je ovo samo početak pregovora?

Iako je prva ponuda odbijena, vrata za dogovor nisu zatvorena.

Naprotiv, izjava pojedinih evropskih čelnika ukazuje na to da postoji želja da se pronađe zajednički model. Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos poručio je da evropska košarka i NBA moraju da pronađu rešenje, dok je potpredsednik Asvela Gaetan Miler takođe govorio o mogućnosti zajedničkog puta.

Sada ostaje veliko pitanje - da li će NBA povećati ponudu ili će Evroliga izaći sa kontra-predlogom?

Ukoliko dogovor ne bude postignut, evropsku košarku mogao bi da čeka istorijski scenario: dva velika projekta na istom kontinentu, borba za klubove, igrače, navijače i ogroman novac od televizijskih i komercijalnih prava.

Jedno je već jasno - 520 miliona evra ovog puta nije bilo dovoljno da Evropa kaže "da".