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Predsednik italijanskog kolektiva Met Ričeta potvrdio je da se vode intenzivni i ozbiljni pregovori oko potencijalnog priključivanja najjačem klupskom takmičenju Starog kontinenta u sklopu najavljenog proširenja lige.

Ričeta je otkrio da je Napoli još tokom avgusta dobio „zeleno svetlo” rukovodstva takmičenja za prelazak u narednu, ključnu fazu procesa, mada konačni potpis i zvanična potvrda tek treba da uslede.

"U veoma smo naprednoj fazi. U avgustu smo dobili odobrenje da pređemo u narednu fazu. Međutim, u ovom trenutku još ništa nije zvanično", rekao je Ričeta za "Pianeta Basket".

Prvi čovek italijanskog kluba uveren je da bi predstojeći korak u pregovorima mogao da odigra presudnu ulogu i definitivno otvori vrata Evrolige za ovaj ambiciozni projekat.

"Veoma sam uveren da će, nakon narednog koraka – odobrenja konverzije u franšize od strane 13 postojećih klubova članova – proces proširenja krenuti napred. I mi bi trebalo da budemo deo tog procesa."

1/9 Vidi galeriju Evroliga 1. kolo u sezoni 2026/27 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kurir Sport, Printskrin

Pored toga, u Napoliju se uzdaju i u izuzetno dobre relacije sa čelnicima Evrolige, kao i sa klubovima-vlasnicima koji imaju direktan uticaj na donošenje ključnih odluka o budućnosti takmičenja.

"Imamo veoma dobar odnos i sa rukovodstvom Evrolige i sa gotovo svim vlasnicima koji čine odbor Evrolige", istakao je Ričeta.

Ričeta gradi sportsko carstvo

Američki vlasnik Met Ričeta očigledno ne želi da Napoli bude samo još jedan italijanski klub.

Od preuzimanja kluba pokrenuo je širu sportsku strategiju, a njegova kompanija Underdog Global Partners već ima više sportskih projekata. Napoli je tokom leta dobio i žensku košarkašku ekipu, dok je Ričeta ranije preuzeo i fudbalski klub Kampobaso.

1/6 Vidi galeriju Napoli Basket Foto: Â©Egizia Coppola / imago sportfotodienst / Profimedia, Alfredo De Lise / imago sportfotodienst / Profimedia

Dodatni potez bio je angažman Džejmsa Laklina, bivšeg funkcionera NBA franšiza Nju Orleansa i Golden Stejta, kao generalnog menadžera Underdog Global Partners.

Poruka je jasna: Napoli želi da postane globalni košarkaški brend.