- Svi zajedno smo sport koji volimo pretvorili u takmičenje u kojem NBA – ponavljam, NBA, najbolja liga na svetu – želi da investira i učini Evroligu delom svog sveta. Uz ogromno poštovanje, ali i ponos zbog onoga što smo konačno, uspeli da postignemo, moramo zajedno da pronađemo rešenje. Stavovi poput onih koje danas, na primer, ima Olimpijakos, kao i još nekoliko drugih timova, pokazuju da nema interesa za širenje i razvoj košarke. Oni i dalje veruju da se uspeh meri time koliko novca izgubite na kraju godine. Košarka nije igračka bogatih dečaka - jasan je prvi čovek Panatinaikosa.