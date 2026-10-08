"KOŠARKAŠ NIJE IGRAČKA BOGATIH DEČAKA" Janakopulos zagrmeo i poslao BRUTALNU PORUKU Evroligi!
Vodeći evropski klubovi rekli su „ne” ponudi NBA lige, čime je širom otvorena vrata za žestoku borbu za timove, vrhunske igrače i bogate komercijalne prihode na Starom kontinentu.
Kako prenosi agencija Rojters pozivajući se na izvore upućene u tok pregovora, klubovi vlasnici Evrolige su na sastanku održanom u Italiji zvanično odbili predlog o saradnji sa američkom košarkaškom imperijom.
Ipak, prema istim navodima, vrata za eventualni kompromis i budući dogovor dve strane još uvek nisu u potpunosti zatvorena.
Ovim povodom odmah se oglasio i uvek temperamentni i kontroverzni prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos.
- Svi zajedno smo sport koji volimo pretvorili u takmičenje u kojem NBA – ponavljam, NBA, najbolja liga na svetu – želi da investira i učini Evroligu delom svog sveta. Uz ogromno poštovanje, ali i ponos zbog onoga što smo konačno, uspeli da postignemo, moramo zajedno da pronađemo rešenje. Stavovi poput onih koje danas, na primer, ima Olimpijakos, kao i još nekoliko drugih timova, pokazuju da nema interesa za širenje i razvoj košarke. Oni i dalje veruju da se uspeh meri time koliko novca izgubite na kraju godine. Košarka nije igračka bogatih dečaka - jasan je prvi čovek Panatinaikosa.