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Vodeći evropski klubovi rekli su „ne” ponudi NBA lige, čime je širom otvorena vrata za žestoku borbu za timove, vrhunske igrače i bogate komercijalne prihode na Starom kontinentu.

Kako prenosi agencija Rojters pozivajući se na izvore upućene u tok pregovora, klubovi vlasnici Evrolige su na sastanku održanom u Italiji zvanično odbili predlog o saradnji sa američkom košarkaškom imperijom.

Ipak, prema istim navodima, vrata za eventualni kompromis i budući dogovor dve strane još uvek nisu u potpunosti zatvorena.

Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Ovim povodom odmah se oglasio i uvek temperamentni i kontroverzni prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos.

- Svi zajedno smo sport koji volimo pretvorili u takmičenje u kojem NBA – ponavljam, NBA, najbolja liga na svetu – želi da investira i učini Evroligu delom svog sveta. Uz ogromno poštovanje, ali i ponos zbog onoga što smo konačno, uspeli da postignemo, moramo zajedno da pronađemo rešenje. Stavovi poput onih koje danas, na primer, ima Olimpijakos, kao i još nekoliko drugih timova, pokazuju da nema interesa za širenje i razvoj košarke. Oni i dalje veruju da se uspeh meri time koliko novca izgubite na kraju godine. Košarka nije igračka bogatih dečaka - jasan je prvi čovek Panatinaikosa.

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