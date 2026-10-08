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Polovičan učinak srpskih klubova u 4. kolu Evrolige, uticao je i na promene na tabeli.

Crvena zvezda je nagrađena za trijumf u Dubaiju, pa se popela na sedmu poziciju sa polovičnim skorom 2-2.

KK Real - KK Partizan, Evroliga 8. 10. 2026 Foto: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia

 U toj grupi su još Virtus, Dubai i Asvel.



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Sa druge strane, Partizan je doživeo prvi poraz, ali je sa tri pobede ostao u vrhu. Sada i Fenerbahče ima skor 3-1 na deobi trećeg mesta.

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