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Košarkaši Žalgirisa uspešno su otvorili novu sezonu Evrolige, pošto su u Beogradskoj areni savladali Crvenu zvezdu rezultatom 83:77. Ipak, utakmica nije bila jedino što je ostalo u sećanju igračima litvanskog velikana.

Edgaras Ulanovas, Arnas Butkevičijus i Marijus Grigonis govorili su o dešavanjima nakon utakmice, a posebnu pažnju privukla je reakcija na snimak jednog lokalnog navijača koji je ispred hale pljuvao igrače Žalgirisa.

Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

Najgore je prošao Jonas Valančijunas, koji očigledno nije očekivao takvu reakciju.

- Pre mene je išao Jonas i on je bio baš ispljuvan. Ja sam već znao šta nas čeka, pa sam se sklonio, a Jonas to još nije očekivao. Pre toga smo pričali o Jonasovom "krštenju". To krštenje se nije dogodilo u igri, već kroz ovu epizodu - ispričao je jedan od prvotimaca Žalgirisa, a preneli su litvanski mediji.

Valančunas je, inače, imao odličan debi u Evroligi, pošto je upravo on bio najefikasniji igrač utakmice. Litvanski centar predvodio je Žalgiris do velike pobede u Beogradu, a duel protiv Crvene zvezde ostao je upamćen i po nesvakidašnjoj epizodi van terena.

Žalgiris je tako iz Beograda odneo trijumf 83:77, dok je Valančunas odmah na startu takmičenja pokazao zbog čega je bio jedno od najvećih pojačanja litvanskog kluba.

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