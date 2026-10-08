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Košarkaši Crvene zvezda slavili su nad Dubaijem sa 77:58 u meču četvrtog kola Evrolige.

Trener crveno-beog tima Ibon Navaro prokomentarisao je meč.

"Kao što sam rekao na početku, moramo da postavimo standard i kontrolišemo osnove stvari. Mislim da smo odigrali dosta dobru odbranu, popravili smo skok u napadu u drugom poluvremenu, išli više u reket i dobijali faulove. I uprkos lošem šutu za tri, uspeli smo da sačuvamo prednost do kraja", rekao je Navaro.

U najboljoj utakmici koju su odigrali ove sezone, crveno-beli su potpuno nadigrali domaći tim i zabeležili prvu evroligašku pobedu na gostovanjima u Dubaiju.

Do nje su stigli zahvaljujući izvanrednoj odbrani, kojom su Dubai sveli na 38 odsto šuta za dva i 22 odsto za tri poena, što se retko viđa.

S druge strane, Zvezda je imala isti procenat šuta za tri, ali je ubacila skoro 60 odsto šuteva za dva poena, što joj je bilo dovoljno za ubedljivu pobedu.