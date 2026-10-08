Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezda slavili su nad Dubaijem sa 77:58 u meču četvrtog kola Evrolige.

Trener crveno-beog tima Ibon Navaro prokomentarisao je meč.

"Kao što sam rekao na početku, moramo da postavimo standard i kontrolišemo osnove stvari. Mislim da smo odigrali dosta dobru odbranu, popravili smo skok u napadu u drugom poluvremenu, išli više u reket i dobijali faulove. I uprkos lošem šutu za tri, uspeli smo da sačuvamo prednost do kraja", rekao je Navaro.

U najboljoj utakmici koju su odigrali ove sezone, crveno-beli su potpuno nadigrali domaći tim i zabeležili prvu evroligašku pobedu na gostovanjima u Dubaiju.

Do nje su stigli zahvaljujući izvanrednoj odbrani, kojom su Dubai sveli na 38 odsto šuta za dva i 22 odsto za tri poena, što se retko viđa.

S druge strane, Zvezda je imala isti procenat šuta za tri, ali je ubacila skoro 60 odsto šuteva za dva poena, što joj je bilo dovoljno za ubedljivu pobedu.

Ne propustiteEvroligaŠOKANTNA SCENA U BEOGRADU! VALANČUNAS NIJE NI SLUTIO ŠTA ĆE MU SE DOGODITI: Košarkaši Žalgirisa o incidentu!
ZVEZDA-ZALGIRIS_0077.jpg
Evroliga"KOŠARKAŠ NIJE IGRAČKA BOGATIH DEČAKA" Janakopulos zagrmeo i poslao BRUTALNU PORUKU Evroligi!
MACCABI-PAO-GAME 3_151.JPG
KošarkaPOTRESIMA NIKAD KRAJA! NBA LIGA SPREMA NOVO LUDILO POSLE BRUTALNOG ODBIJANJA! Ponovo se oglasila zbog Evrolige, evo šta sada želi da uradi zajedno sa FIBA!
Evroliga i NBA
EvroligaNOVI POTRES! POTPUNO NEOČEKIVAN KLUB NA KORAK OD ULASKA U EVROLIGU! Predsednik se oglasio i otkrio detalje! Jedan čovek je ključan, čeka se zvanična potvrda
profimedia0285201939.jpg

01:08
Majk Džejms povreda protiv Zvezde Izvor: TV Arena sport