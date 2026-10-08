"Nisam nešto naročito raspoložen jer znam s kim igra Zvezda, a znam i s kim igra Partizan. Očekuje nas teško veče", rekao je Vlade Đurović u uvodu emisije na TV Arena Premium 1.

"Zvezda, po meni, nema pravu igru, i dalje pokušavaju da nađu jednog drugog. Zvezda nema vođu. Džons nema tretman kod trenera, kad pogreši jedanput ili njegov igrač da koš, odmah... Najviše minuta ima Moneke, ali on ima pravo i da pogreši i da ne skoči, ali on može da ostane. Ne može da ima takav tretman igrač koji bi trebao da bude vođa. Ne postoji nijedan drugi bez njega. Nema dobre ekipe, nema dobrog stada i dobrog čopora koji nema svog vođu", poručio je Đurović.