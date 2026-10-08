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Nikola Đurišić ipak neće debitovati u Evroligi u dresu Crvene zvezde.

Utakmica Zvezde i Dubaija na programu je od 18 časova.

Srpski reprezentativac nije se našao među 12 igrača koji će biti u sastavu za duel protiv Dubaija, pa će na svoj prvi nastup u elitnom evropskom takmičenju morati da sačeka, preneo je "Meridian sport".

Ognjen Dobrić u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport, STARSPORT / Shutterstock Editorial /Profimedia, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Dobra vest za crveno-bele je da će kapiten Ognjen Dobrić ipak biti u timu, što predstavlja važno pojačanje za ekipu Ibonа Navara.

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Delije - koreografija Izvor: Kurir