Nikola Đurišić neće igrati protiv Dubaija, a Crvena zvezda se nada pobedi uz kapitana Ognjena Dobrića.
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U POSLEDNJEM TRENUTKU! Neće igrati protiv Dubaija, ali pojačanje je tu u pravo vreme!
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Nikola Đurišić ipak neće debitovati u Evroligi u dresu Crvene zvezde.
Utakmica Zvezde i Dubaija na programu je od 18 časova.
Srpski reprezentativac nije se našao među 12 igrača koji će biti u sastavu za duel protiv Dubaija, pa će na svoj prvi nastup u elitnom evropskom takmičenju morati da sačeka, preneo je "Meridian sport".
Ognjen Dobrić u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport, STARSPORT / Shutterstock Editorial /Profimedia, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs
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Dobra vest za crveno-bele je da će kapiten Ognjen Dobrić ipak biti u timu, što predstavlja važno pojačanje za ekipu Ibonа Navara.
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