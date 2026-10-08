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Crvena zvezda je ostvarila veliku pobedu u 4. kolu Evrolige, pošto je kao gost savladala Dubai 77:58 i tako upisala veoma važan trijumf na teškom gostovanju.

1/5 Vidi galeriju Dubai - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Printscreen/Twitter, Printscreen/Twitter BNO news, Printscreen/Youtube

Crveno-beli su od početka utakmice pokazali da su došli po pobedu. Odbrana je bila ključ svega što je ekipa Ibonа Navara radila na parketu. Zvezda je uspela da poremeti napad domaćina, zatvori veliki broj opcija i natera Dubai na teške šuteve.

Uz odličnu defanzivnu partiju, posebno je raspoložen bio Džordan Nvora. Amerikanac je preuzeo odgovornost u napadu, pogađao kada je bilo najpotrebnije i bio jedan od glavnih razloga zbog kojih je Zvezda uspela da održi prednost u ključnim momentima.

Na konferenciji za medije posle meča govorio je trener crveno-belih Ibon Navaro.

“Čestitam ekipi na pobedi i nastupu. Dobro smo počeli utakmicu po pitanju osnovih stvari koje želimo da radimo. To nam je dalo samopouzdanje, nastavili smo da guramo, uprkos brojnim promašajima iz otvorenih pozicija. Ulazak u treću četvrtinu je bio sjajan, drugačiji. Postigli smo balans na ofanzivnom skoku, praktično smo dominirali u tom segmentu posle prvog poluvremena. Generalno smo u drugom poluvremenu popravili stvari koje nismo dobro radili u prvom”, rekao je Navaro.

. Istakao je i da ekipa mnogo bolje reaguje na greške nego što je to činila ranije.

“Ključ su bili igrači, kao i uvek, ne trener, mi nismo bitni, već njihova energija, koncentracija, intezitet i to kako su kontrolisali frustraciju posle grešaka. Napredujemo u tom segmentu iz dana u dan. Jer nismo mnogo bolje šutirali, ali kako smo se kontrolisali posle promašaja, posebno iz dobrih pozicija, to je bilo mnogo bolje nego ranije. Borili smo se na skoku sa čudovištima poput Toka i Kabengelea, kontrolisali smo defanzivnu tranziciju…”

Zbog povrede Džonatana Motlija bio je Navaro prinuđen da igra sa niskm petorkama, pa je Semi Odželej morao da igra na “petici”.

“Niske petorke, sa Semijem na petici? To je obaveza. Imamo samo Izundua od petica, nema drugih opcija. Semi je ratnik, sve što treba da uradi za tim, uradiće… Da igra pet, da igra na jedan, da sedmi na klupi i podržava momke. Šta god treba, uradiće. Uvek želite takve igrače u ekipi.”

Prvi nastup u Evroligi ove sezone upisao je Dejan Davidovac i odmah dao vredna doprinos ekipi.

“Nedostajao nam je mnogo. On je izuzetno inteligentan igrač, zna šta da radi, pametan je.. Ponekad zaboravi stvari, jer je bio 5-6 treninga sa nama, ali dovoljno je pametan da sve to ispravi. Za ovaj tim je dobro što ima igrača koji pokazuje manje emocija, jer to donosi balans veoma emotivnim igračima koje imamo.”

Hvale igrači saradnju sa njim, ali ne želi Španac da stavlja u prvi plan sebe.

“Košarka ne pripada trenerima, već igračima. Ne bavim se time, ne čitam šta se piše i priča, ali sjajno je ako igrači prihvataju vaše ideje, ali ponakad deluje kao da ih ne prihvataju. To je proces, nije bitna moja ideja, moja filozofija, već šta oni mogu da igraju na osnovu svog talenta i mogućnosti”, zaključio je Ibon Navaro.