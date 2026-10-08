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Posle koša pleja Virtusa, došlo je do koškanja između trenera Olimpijakosa i pojedih navijača koji su slavili pobedu svog tima.

1/9 Vidi galeriju Jorgos Barcokas Foto: Starsport, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Grčki trener je pojasnio šta se tačno dogodilo na parketu dvorane u Bolonji.

“Nisam se pomerio. Stajao sam tu i gledao poslednji napad. Ne mogu da kažem da je to bilo ružno s njihove strane, jer su slavili i nije krivica prve dvojice. Kasnije je došlo još mnogo igrača i naleteli su na mene. Nisu bili svesni da sam ja tu”.

Barcokas uverava javnost da nije bilo ništa namerno.

“Ne verujem da je bilo šta bilo namerno. Samo su me udarili i ja sam ih odgurnuo. To je samo bila reakcija. Naravno, odmah su se javili neki (Panathinaikos) da kažu da sam počinio nasilje. Videćemo šta će biti”, rekao je Barcokas.