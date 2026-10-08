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Disciplinska komisija Evrolige kaznila je crveno-bele zbog uvredljivog navijanja tokom meča koji je odigran 29. septembra u Beogradskoj areni.

Zvezda je u dramatičnoj završnici doživela poraz od Hapoela rezultatom 81:80, a nekoliko dana kasnije stigla je i novčana kazna zbog ponašanja dela navijača.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Evroliga je kaznila i Žalgiris, i to znatno strože.

Litvanski klub moraće da plati ukupno 30.000 evra, a uz to mu je izrečena i uslovna mera koja podrazumeva da bi u slučaju novog prekršaja mogao da odigra utakmicu pred smanjenim kapacitetom dvorane.

Ukoliko Žalgiris ponovo prekrši isto pravilo tokom sezone 2026/27, biće aktivirana odluka o ograničenju kapaciteta na 80 odsto, uz zatvaranje pojedinih sektora.

Kazna za litvanski klub odnosi se na isticanje transparenata tokom utakmice protiv Olimpijakosa, koju je Žalgiris izgubio rezultatom 93:91.