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Makabi se tako na pobedonosni način oprostio od Beograda i hale "Aleksandar Nikolić", gde je nastupao prethodne skoro dve sezone.

Makabi je utakmicu prelomio u trećoj četvrtini kada je otišao na maksimalnih + 20.

Jam Madar je bio najefikasniji u Makabiju sa 17 poena i četiri asistencije, Hord i Kolson su upisali po 13, a Sorkin 12 poena.

U Armaniju ubedljivo najbolji Mozes Rajt sa 23 poena i 8 skokova, Alek Piters je imao 12 poena, a naš Marko Gudurić pet poena, dve asistencije i jedan skok, uz 0/2 za dva i 1/4 za tri poena.

Makai je zabeležio prvu pobedu u sezoni dok je Armani doživeo i treći poraz.