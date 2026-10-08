Crvena zvezda je demolirala Dubai rezultatom 77:58, a trener Paskval bio je ljut zbog katastrofalne igre svog tima.
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LJUT KAO RIS! Paskval zapenio od besa nakon što je Zvezda demolirala Dubai!
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Košarkaši Crvene zvezde razbili su Dubai sa 77:58 na gostovanju u 4. kolu Evrolige.
Trener Dubaija Ćavi Paskval bio je vidno nezadovoljan.
Dubai - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Printscreen/Twitter, Printscreen/Twitter BNO news, Printscreen/Youtube
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- Na poluvremenu sam rekao da igramo najgoru utakmicu sezone, ali je drugo poluvreme bilo još gore. Igrali smo katastrofalno, ali to je deo sezone. Moramo da odmah da okrenemo list, da se opasuljimo i da se fokusiramo na sledeću utakmicu - rekao je trener Dubaija.
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