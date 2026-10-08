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Košarkaši Crvene zvezde razbili su Dubai sa 77:58 na gostovanju u 4. kolu Evrolige.

Trener Dubaija Ćavi Paskval bio je vidno nezadovoljan.

Dubai - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Printscreen/Twitter, Printscreen/Twitter BNO news, Printscreen/Youtube

- Na poluvremenu sam rekao da igramo najgoru utakmicu sezone, ali je drugo poluvreme bilo još gore. Igrali smo katastrofalno, ali to je deo sezone. Moramo da odmah da okrenemo list, da se opasuljimo i da se fokusiramo na sledeću utakmicu - rekao je trener Dubaija.

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Delije - koreografija Izvor: Kurir