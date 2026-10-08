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Crvena zvezda je ostvarila ubedljivu pobedu na gostovanju Dubaiju rezultatom 77:58 u četvrtom kolu Evrolige i tako stigla do skora 2-2 u elitnom takmičenju.

Jedan od junaka bio je Džordan Nvora, koji je utakmicu završio sa 20 poena, šest skokova i dve ukradene lopte. Semi Odželej dodao je 12 poena i sedam skokova, dok je Džered Batler postigao 11.

1/5 Vidi galeriju Dubai - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Printscreen/Twitter, Printscreen/Twitter BNO news, Printscreen/Youtube

Posle utakmice pred novinare je prvi izašao Kris Džons, koji je objasnio šta je bilo ključno za veliki trijumf crveno-belih.

- To je bio naš plan, da ih usporimo. Oni su jako dobri ofanzivno, ali mislim da smo se dobro pomagali u odbrani. Mislim da smo jako dobro uradili sve što je trebalo da uradimo, dali smo sebi šansu da ubrzavamo iz dobre odbrane i to je bilo to - rekao je Džons.

Potom je svoje utiske izneo i Nvora, koji je istakao da ekipa još uvek traži pravi ritam, ali da napreduje iz utakmice u utakmicu.

- Dobro smo odigrali. Još neke stvari pokušavamo da pohvatamo, ali mislim da sjajno napredujemo i lepo je videti to - poručio je Nvora.

Amerikanac je posebno istakao početak drugog poluvremena, kada je Zvezda napravila ključnu razliku.

- Ušli smo jako u treću četvrtinu. To nismo radili ranije i bilo je samo važno da uđemo u nju sa energijom - dodao je Nvora.

Upravo je odbrana bila najveći adut Zvezde, koja je Dubai ostavila na svega 58 poena i na kraju rutinski stigla do velike gostujuće pobede.

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