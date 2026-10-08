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Crvena zvezda je ostvarila veliku pobedu u 4. kolu Evrolige, pošto je kao gost savladala Dubai 77:58 i tako upisala veoma važan trijumf na teškom gostovanju.

1/5 Vidi galeriju Dubai - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Printscreen/Twitter, Printscreen/Twitter BNO news, Printscreen/Youtube

Crveno-beli su od početka utakmice pokazali da su došli po pobedu. Odbrana je bila ključ svega što je ekipa Ibonа Navara radila na parketu. Zvezda je uspela da poremeti napad domaćina, zatvori veliki broj opcija i natera Dubai na teške šuteve.

Uz odličnu defanzivnu partiju, posebno je raspoložen bio Džordan Nvora. Amerikanac je preuzeo odgovornost u napadu, pogađao kada je bilo najpotrebnije i bio jedan od glavnih razloga zbog kojih je Zvezda uspela da održi prednost u ključnim momentima

Plejmejker Crvene zvezde Kris Džons izneo je svoje impresije posle meča.

"To je bio naš plan, da ih usporimo. Oni su jako dobri ofanzivno, ali mislim da smo se dobro pomagali u odbrani. Mislim da smo jako dobro uradili sve što je trebalo da uradimo, dali smo sebi šansu da ubrzavamo iz dobre odbrane i to je bilo to.", rekao je Džons.

Nije znao da je ovo prvi trijumf Zvezde u Dubaiju.

"Nisam to znao, ali uvek je dobro ostvariti pobedu u gostima, posebno zbog načina na koji smo počeli, izgubivši dve utakmice kod kuće. Tako da je ovo definitivno dobro za nas, nešto na čemu možemo dalje da gradimo i da se nadamo da ćemo nastaviti u ovom ritmu. "

Otkrio je i kako su uspeli da okrenu nalet domaćih s početka.

"Utakmica traje 40 minuta. Ne možeš dobiti utakmicu u prva dva minuta. Započeli su onako kako nismo želeli, ali ostali smo smireni, odigrali dobru odbranu u seriji, nastavili da trčimo i to je dalo rezultat."

Pričalo se i o "Navaravoj košarci", a Džons smatra da je baš ovo ličilo na to.

"Definitivno jeste. Kao što sam rekao, zapeli smo i odigrali odbranu. To je bio glavni deo. Oni imaju mnogo sjajnih napadača, ali osećam da smo ih u velikoj meri kontrolisali. Želimo da trčimo i to je ono što smo večeras uspeli da uradimo.", zaključio je Džonson.