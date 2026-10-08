PRVE REČI PENJAROJE POSLE PRVOG PORAZA PARTIZANA U SEZONI: Srećan sam što smo se trudili
Košarkaši Partizana izgubili su od Real Madrida sa 76:86 u meču četvrtog kole Evrolige.
Trener crno-belih Đoan Penjaroja prokomentarisao je meč.
"Srećan sam što smo se trudili i u drugom poluvremenu. Kontrolisali smo čak i ritam, ali u prvom poluvremenu smo uvek kasnili i oni su imali više energije. Mislim da smo odigrali drugo poluvreme, ali smo loše šutirali, pogotovo sa linije penala. Promašili smo devet ili deset! A uz samo 15 odsto za tri je teško pobediti ovde", kaže Penjaroja.
Partizan je četvrti na tabeli sa tri pobede i jednim porazom, dok Real Madrid, koji je večeras zabeležio svoj prvi trijumf ove sezone, zauzima 16. mesto sa skorom 1/3.
Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Panatinaikos, dok će Real Madrid igrati na gostujućem terenu protiv Olimpije iz Milana.