"Srećan sam što smo se trudili i u drugom poluvremenu. Kontrolisali smo čak i ritam, ali u prvom poluvremenu smo uvek kasnili i oni su imali više energije. Mislim da smo odigrali drugo poluvreme, ali smo loše šutirali, pogotovo sa linije penala. Promašili smo devet ili deset! A uz samo 15 odsto za tri je teško pobediti ovde", kaže Penjaroja.