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Džordan Nvora konačno je dočekao svoj trenutak u dresu Crvene zvezde, a nije mogao da izabere bolju priliku.

Amerikanac je protiv Dubaija (77:58) odigrao jednu od svojih najboljih utakmica od dolaska u Beograd i sa 20 poena bio među najzaslužnijima za važnu pobedu crveno-belih.

1/10 Vidi galeriju Džordan Nvora Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ipak, i pored sjajne individualne partije, Nvora je posle utakmice u prvi plan stavio - ekipu.

- Sve je počelo od odbrane, a onda sam pronašao ritam u napadu. Posle ove utakmice stvari počinju da idu u boljem smeru kao tim. Još uvek pokušavamo da pronađemo pravi način igre. Mislim da ovo još nije naša potpuna slika, ali stvari napreduju. Idemo dan po dan i pokušavamo da gradimo na ovome - rekao je Nvora, a prenosi "Meridian sport".

Posebno mu je prijao način na koji je Zvezda odigrala u defanzivi.

- Očigledno, počeli smo od odbrane. Mislim da imamo treću najbolju odbranu ili tako nešto, barem su nam tako rekli. To nam je važno – čak i kada nam napad ne ide dobro, igramo odbranu najbolje što možemo. To je danas pokrenulo ceo tim.

Nvora je u jednom trenutku pogodio trojku iz driblinga, nakon čega je potpuno uhvatio ritam.

- U tom napadu sam uhvatio ritam i krenulo me je. Osećao sam se dobro. Saigrači su me pronalazili i uspevao sam da pogodim šuteve.

Crveno-beli od početka sezone insistiraju na timskoj košarci, a Nvora je objasnio šta to za njega zapravo znači.

- Da su svi uključeni, da svi dodiruju loptu i da ne igramo samo izolacije. Da svi zaista osećaju da mogu da utiču na utakmicu.

Takav stil igre očigledno mu odgovara.

- Da, lakše je. Ne samo meni, već svima. Niko nema osećaj da je izostavljen. Lopta se kreće i svako može da uhvati svoj ritam i tok utakmice.

Amerikanac je protiv Dubaija pružio i veoma dobru defanzivnu partiju, a posebno ga je pogodilo što se često govori o njegovim defanzivnim manama.

- Mislim da je moja odbrana ove godine za sada solidna. Ljudi dosta pričaju o mojoj odbrani, ali odbrana je mnogo više od samog čuvanja igrača. Tu su i skokovi, a imam i dosta ukradenih lopti. Prošle godine sam bio među najboljima u ligi po broju ukradenih lopti, a niko nije pričao o tome. Bio sam jedan od naših najboljih skakača. Ne mislim da sam loš defanzivac. Ljudi mogu da misle šta god žele.

Govorio je i o odnosu sa navijačima Crvene zvezde, koji umeju da budu veoma zahtevni kada rezultati nisu na očekivanom nivou.

- Morate da prihvatite i dobro i loše. To dolazi sa igranjem ovde. Posle poraza, navijači će biti navijači. Imate one koji će vas uvek podržavati, ali i one kojima, kada stvari krenu loše, postanete omraženi. To je deo sporta, ne samo ovde, već bilo gde.

Ipak, Nvora nema lošu sliku o navijačima.

- Na kraju dana, ja i dalje volim sve naše navijače, čak i kada ponekad dobijem neke ružne poruke. Morate da prihvatite da je to deo života ovde i deo života jednog sportiste.

Za kraj, poslao je jasnu poruku da pritisak neće promeniti njegov pristup.

- Pritisak zapravo ne utiče mnogo na mene. Tek smo na početku sezone i jednostavno volim da igram košarku, volim da igram utakmice svakog dana. Nadam se da ćemo samo nastaviti da gradimo na ovome i da ćemo napraviti nešto posebno - zaključio je Nvora.

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