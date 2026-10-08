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Neke priče jednostavno odbijaju da se završe. Filip Petrušev i Crvena zvezda ponovo su tema, a okolnosti su takve da ono što je do pre samo nekoliko meseci delovalo kao teško zamisliv scenario sada ponovo dobija ozbiljan smisao.

Crveno-beli su u četvrtom kolu Evrolige demonstrirali silu i u gostima pregazili Dubai sa 77:58, ali je jedan detalj posebno privukao pažnju. Filip Petrušev nije dobio ni minut. Ćavi Paskval ga je ostavio van parketa, što je samo dodatno podgrejalo priče o njegovom statusu u Dubaiju.

1/6 Vidi galeriju Filip Petrušev u dresu Crvene zvezde Foto: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport/Srđan Stevanović

A priča o Petruševu i Zvezdi nije nova. Još početkom oktobra pojavile su se informacije da je srpski reprezentativac ponovo na radaru crveno-belih i da bi klub sa Malog Kalemegdana voleo da ga vrati. Kao jedna od prepreka tada se navodio upravo Paskval, koji nije želeo da ostane bez igrača tokom duge sezone.

Zvezda ima problem u reketu. Džonatan Motli nije uspeo da uhvati kontinuitet, a uz to je doživeo i povredu mišića prednje lože zbog koje mora da pauzira. Klub tada nije objavio precizan rok njegovog povratka. I upravo tu Petrušev postaje mnogo više od lepe želje.

On poznaje klub, poznaje pritisak igranja pred Delijama i zna šta znači nositi Zvezdin dres. Istovremeno, može da pokrije obe unutrašnje pozicije, donese kvalitet u napadu, skok, energiju i ono što je možda najvažnije - dodatnu širinu u rotaciji koja je potrebna tokom maratonske sezone.

1/13 Vidi galeriju Filip Petrušev Foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Prošle sezone u Dubaiju je imao 11,6 poena, 4,8 skokova i 1,5 asistenciju po utakmici, ali je ove sezone njegova uloga postala manje izvesna zbog velike konkurencije u sastavu.

Tu dolazimo do možda najzanimljivijeg dela cele priče...

Delije su prošle sezone bile ljute na Petruševa. Njegov odlazak u Dubai nije prošao bez emocija, naročito jer je već imao snažnu vezu sa klubom i navijačima. Ali sport je čudna stvar. Ono što je juče izgledalo kao izdaja, danas može da bude zaboravljeno.

Jer ako bi se Petrušev ponovo pojavio na Malom Kalemegdanu, vrlo brzo bi se promenila i priča sa tribina.

"Filipe, sve ti je oprošteno. Vrati se."

Zvuči kao navijačka emocija, ali u ovom trenutku ima i sportsku logiku.

Zvezda traži rešenja, Motli je povređen, unutrašnja linija mora da dobije dodatnu sigurnost, dok Petrušev u Dubaiju sve češće ostaje bez ozbiljne uloge.

1/8 Vidi galeriju Filip Petrušev na večitom derbiju Foto: Starsport

Naravno, ništa još nije gotovo. Paskval ga i dalje vidi kao deo svoje ekipe, a Dubai nema razloga da olako pušta igrača koji može da bude važan tokom sezone. Ali činjenice su takve da su se vrata koja su donedavno delovala zatvoreno ponovo odškrinula.

A ako se otvore do kraja? Možda će Delije vrlo brzo promeniti "Filipe, kako si mogao?" u ono mnogo lepše: "Filipe, vrati se"!

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