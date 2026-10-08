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Košarkaši Virtusa pobedili su večeras na gostujućem terenu u Minhenu Bajern 94:87 (35:21, 17:22, 23:25, 19:19), u četvrtom kolu Evrolige.

1/4 Vidi galeriju Evroliga 2026/27 Foto: PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia, Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Virtus je predvodio Vendel Mur sa 20 poena, a pratili su ga Bo Klintman sa 15, Markus Kar sa 13, Derik Olston sa 11 i Trent Frejžer sa 10 poena.

Najefikasniji kod Bajerna bili su Dvej Vašington i Oskar Da Silva sa po 18 poena, a istakao se i Maržon Boučemp sa 15 poena i devet skokova.

Virtus je deveti sa po dve pobede i poraza, a Bajern je na 17. mestu sa jednom pobedom i tri poraza.

U narednom kolu, Virtus će gostovati Parizu, dok će Bajern u Istanbulu gostovati Efesu.