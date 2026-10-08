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Košarkaši Panatinaikosa upisali su ubedljivu pobedu protiv Fenerbahčea rezultatom 92:74 u četvrtom kolu Evrolige.

Fenerbahče je pokušavao da pronađe način da se vrati u meč, ali domaći tim nije dozvolio nikakvu dramu. Razlika je tokom poslednjih deset minuta konstantno bila dvocifrena, pa je Panatinaikos mirno priveo utakmicu kraju.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Matijas Lesor i Silvejn Fransisko sa po 17 poena, s tim da je Fransisko dodao i sedam asistencija. Hejs-Dejvis je postigao 19 poena.

Kod Fenerbahčea je najbolji bio Brekston Ki sa 13 poena i sedam skokova, dok je Juzeng ubacio 10. Horton-Taker, Boldvin i Meli završili su utakmicu sa po devet poena.

Panatinaikos je tako pokazao ozbiljnu reakciju i stigao do veoma važne pobede, dok će Fenerbahče morati što pre da pronađe odgovore nakon još jednog teškog evroligaškog poraza.

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